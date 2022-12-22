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Дитина та хвороба. Комаровський розповів, за яких умов гуляти на вулиці не можна

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Четвер 22 грудня 2022 08:59
Дитина та хвороба. Комаровський розповів, за яких умов гуляти на вулиці не можна Фото: Лікар Комаровський назвав причини не пускати хвору дитину на вулицю (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Лікар Комаровський розповів, коли хворій дитині категорично не можна гуляти вулицею, і пояснив чому.

Свою думку заслужений педіатр опублікував на сторінці в Instagram.

Коли хворій дитині не можна на вулицю

За словами медика, ситуації колись гуляти не можна зустрічаються рідше, ніж ситуації, коли гуляти просто необхідно.

Отже, заборонено гуляти, коли:

  • Дитина перебуває у гострому періоді інфекційних хвороб. У неї висока температура, слабкість та біль.
  • Не можна гуляти при хворобах, при яких просто необхідно дотримуватися постільного режиму (наприклад, дифтерія).
  • Не можна при інфекційних хворобах.

"Свіже повітря сприяє одужанню, і цей фактор особливо актуальний під час захворювань дихальних шляхів (запалення легень, бронхіти, трахеїти, ларингіти)", - нагадав лікар.

При вдиханні холодного повітря волога конденсується на гарячих дихальних шляхах, що сприяє зволоженню слизу. Отже, абсолютно нормально, коли на вулиці у дитини з'являється вологий кашель. Припиняти прогулянку через це не варто.

Під час багатьох хвороб, що супроводжуються підвищеним виділенням слизу в дихальних шляхах (коклюш, круп, обструктивний бронхіт), прохолодне повітря є важливішим фактором у лікуванні, ніж будь-які ліки.

Нагадаємо, що раніше Комаровський попередив про небезпеку генераторів.

Також ми повідомляли, що Комаровський розповів, як зміцнити імунітет перед холодною зимою.

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