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Перевернувшее мир медицины открытие: ученые разработали противораковую вакцину

Ученые разработали вакцину, предупреждающую рак мозга (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

По статистике, люди с онкологией головного мозга не живут дольше 5 лет. Болезнь достаточно быстро прогрессирует, поэтому ее обнаружение на ранних этапах крайне важно. Однако на днях ученые совершили прорыв в медицине и изобрели вакцину против рака головного мозга.

Об этом сообщают на сайте Medicalxpress.

Как работает изобретенная вакцина

Ученые используют новый способ превратить раковые клетки в мощные противораковые агенты. Исследователи разработали новый подход срочного иммунитета, тренируя иммунную систему, чтобы она могла предотвратить рецидив рака.

"Наша команда преследовала простую идею: взять раковые клетки и превратить их в убийц рака и вакцины", - сказал директор Центра стволовых клеток и трансляционной иммунотерапии Халид Шах.

Ученые взяли клетки рака и превратили их в вакцину против недуга (фото: Freepik)

Вакцины против рака являются активной сферой исследований для многих лабораторий, но подход, который применили Шах и его коллеги, отличается.

Вместо того чтобы использовать инактивированные опухолевые клетки, команда перепрофилирует живые опухолевые клетки, обладающие необычной особенностью.

Живые опухолевые клетки будут преодолевать большие расстояния через мозг, чтобы возвратиться на место своих аналогичных опухолевых клеток. Кроме того, сконструированные опухолевые клетки были разработаны для облегчения иммунной системы их выявления, обозначения и запоминания.

Противораковые клетки помогают иммунной системе выявить злокачественные организмы (фото: Freepik)

Команда испробовала свои гипотезы на различных видах мышей, включая ту, которая содержит клетки костного мозга, печени и тимуса, полученные от людей. Все эксперименты показали удачный результат.

Открытие очень важно в борьбе со смертельными болезнями для всего человечества. Если была изобретена вакцина против онкологии головного мозга, то надеемся, что в будущем ученые разработают еще и лечение, которое будет работать полностью.

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