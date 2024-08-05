Виділіть кілька хвилин: 5 причин, чому варто тренуватись вранці

Користь ранкової активності

Додає бадьорості

Організм прокидається значно швидше та активніше після навіть короткої активності.

Фізичні вправи покращують фізичну форму

Регулярні заняття призводять до зміцнення м’язових тканин та позитивно впливають на стан хребта і суглобів.

Щоденні тренування неодмінно покращать фізичну форму, накачають м’язи, зменшать об’єми.

А ендорфіни, яких побільшає завдяки регулярним вправам, запобігатимуть передчасному виникненню почуття голоду.

Стимулює метаболізм

За словами експерта, чим більше мʼязової тканини, тим більше калорій спалює тіло - на підтримку роботи цих м’язів.

Підвищується настрій

Під час виконання вправ вранці в організмі посилюється вироблення ендорфінів.

Виконуючи чергову фізичну вправу, можна звільнитися від зайвого адреналіну, одної з головних фізіологічних причин роздратованості, яка тягне за собою стрес.

Після фізичних вправ людина практично завжди відчуває прилив сил і покращення настрою.

Зміцнення здоров’я

Ранкова активність активізує кровообіг, прискорює обмін речовин. Завдяки поліпшеному кровотоку всі внутрішні органи отримують достатнє харчування і починають значно активніше функціонувати протягом дня.

Фізичні активності покращують роботу серця, нормалізують кров’яний тиск, а також пришвидшують мозкову активність.

Зокрема, вранці варто виділити мінімум 15 хвилин на йогу, руханку, а коли є більше часу, то варто робити повноцінне заняття.

Після закінчення ранкового тренування все одно важливо повноцінно поснідати і забезпечити м’язи не тільки вуглеводами і білками, але і вітамінами і мінералами.