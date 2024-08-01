Тренер розповіла, чи передається целюліт генетично та як від нього ефективно позбутися

З целюлітом стикаються близько 80-90% жінок. Целюліт не впливає на фізичне здоров'я, не завдає дискомфорту чи болю. Однак, він помітний на ногах, животі чи сідницях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.

Чи може целюліт бути генетичним

Навколо целюліту виникло чимало міфів, у які досі багато людей вірять.

За словами тренера, целюліт не передається генетично, це міф, який виник давно та є неправдивим.

Однак, приймання комбінованих оральних контрацептивів (КОК) може провокувати появу целюліту.

У боротьбі з целюлітом дієвими будуть спеціальні МФР ролики.

Багато хто вважає, що під час схуднення целюліт повністю зникне, але це не так. Експерт зазначив, що навіть при повному виключенні солодкого та молочних продуктів така проблема не зникне.

Також до причин виникнення целюліту відноситься:

коливання гормонів. До накопичення жирових відкладень можуть призводити порушення балансу естрогену у жінок

вікові зміни. З віком знижується рівень колагену в шкірі, уповільнюється обмін речовин, кровообіг і лімфодренаж, а також відбувається втрата м'язової маси, що сприяє збільшенню жирових клітин

відсутність фізичної активності приводить до затримки рідини, збільшення окислювального стресу та уповільненого надходження кисню до клітин шкіри

зловживання алкоголем - він прискорює виведення рідини з організму та викликає зневоднення

куріння - звужує судини та погіршує кровообіг, призводячи до недостатнього надходження кисню та поживних речовин у тканини, руйнує колаген та еластин, впливає на сполучні тканини, а також пошкоджує клітини шкіри

різка зміна ваги. Швидкий набір або скидання ваги призводить до розтягування шкірного покриву, зміни розміру та обсягу жирових клітин

Як визначити стадію целюліту

Загалом є 4 стадії, які включають:

1 стадія - у розслабленому стані шкіра гладка, а при стисканні зʼявляються зморшки.

2 стадія - у розслабленому стані шкіра гладка, а при стисканні зʼявляються зморшки і невеликі ямки

3 стадія - коли глибокі ямки помітні без стискання та напруження шкіри

4 стадія - коли глибокі ямки помітні навіть у розслабленому лежачому стані

"Целюліт (гіноїдна ліподистрофія) 1 і 2 ступені є нормою для жінок, ба більше - є ознакою їх фізіологічного здоровʼя", - йдеться у повідомленні.

Як зменшити

Водний режим

Експерт зазначила, що не потрібно забувати випивати на день хоча б 30 мл рідини на 1 кг ваги.

В ідеалі, щоб у 80% рідини була чиста вода. До рідини не відноситься кава, тому що вона має сечогінний ефект і буде тільки підкреслювати целюліт.

Тому на одну порцію кави - компенсація 3 порції води.

Тренування

Достатньо буде і 30 хв тренування на день.

Регулярні тренування на все тіло, з акцентом на біцепс, стегна і сідниці будуть особливо дієвими в боротьбі з целюлітом.

Це допоможе покращити кровопостачання і відтік лімфи. Однак, лише тренувань буде замало.

Важливо рухатися протягом дня, в ідеалі - 1 0000 кроків на день.