RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выделите несколько минут: 5 причин, почему стоит тренироваться утром

Польза спорта для организма по утрам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Утром бывает трудно встать, поэтому для того, чтобы взбодриться, некоторые люди заваривают ароматный кофе, а другие начинают день с принятия душа. Однако полезнее всего пробуждаться с помощью утренней физической активности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и тренер по йоге Ирины Левченко.

Польза утренней активности

Добавляет бодрости

Организм просыпается значительно быстрее и активнее даже после короткой активности.

Физические упражнения улучшают физическую форму

Регулярные занятия приводят к укреплению мышечных тканей и оказывают положительное влияние на состояние позвоночника и суставов.

Ежедневные тренировки непременно улучшат физическую форму, накачают мышцы, снизят объемы.

А эндорфины, которых станет больше благодаря регулярным упражнениям, будут предотвращать преждевременное возникновение чувства голода.

Стимулирует метаболизм

По словам эксперта, чем больше мышечной ткани, тем больше калорий сжигает тело - в поддержку работы этих мышц.

Повышается настроение

При выполнении упражнений утром в организме усиливается выработка эндорфинов.

Выполняя очередное физическое упражнение, можно освободиться от лишнего адреналина, одной из главных физиологических причин раздражительности, влекущей стресс.

После физических упражнений человек практически всегда ощущает прилив сил и улучшение настроения.

Укрепление здоровья

Утренняя активность активизирует кровообращение, ускоряет обмен веществ. Благодаря улучшенному кровотоку, все внутренние органы получают достаточное питание и начинают значительно активнее функционировать в течение дня.

Физические активности улучшают работу сердца, нормализуют кровяное давление, а также ускоряют мозговую активность.

В частности, утром следует выделить минимум 15 минут на йогу, а когда есть больше времени, то следует делать полноценное занятие.

После окончания утренней тренировки все равно важно полноценно позавтракать и обеспечить мышцы не только углеводами и белками, но и витаминами и минералами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортзал