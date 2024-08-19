"Выделила квартиру": известный актер назвал имя ведущей, которая помогла его родным из Никополя

Украинский актер Ярослав Шахторин, который сыграл роль медбрата Максима в сериале "Жіночий лікар. Нове життя", рассказал, как известная телеведущая помогла с жильем для его родственников из Никополя.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью для YouTube-канала Алины Доротюк.

Как известно, знаменитость родом из Никополя. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину его бабушка и дедушка оставались в этом городе, который постоянно обстреливали, и не хотели выезжать, как и многие другие представители старшего поколения. Однако со временем матери актера удалось вывезти их, а квартиру, чтобы поселить переселенцев, выделила известная телеведущая Маричка Падалко.

"Бабуля и дедуля были там и не хотели выезжать, как часто бывает, люди не хотят выезжать из зоны боевых действий. Но в конце концов они уже живут с мамой в городе Жовква, это Львовская область. Там им Маричка Падалко выделила квартиру свою", - отметил Шахторин.

Ярослав Шахторин, Таисия Хвостова и Алина Доротюк (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Он также поблагодарил ведущую за такой широкий жест.

"Они там уже больше года. Даже больше, чем полтора года уже находятся там. У мамы вышла эта операция “комплит” вытянуть бабулю и дедулю, и теперь они там вместе. Мы недавно с Таей ездили, вот примерно на днях... И мы были в Жовкве, тоже проведали их. Классно, я первый раз там был. Увидел брата - дети так быстро растут", - поделился своими воспоминаниями актер.

Отметим, что Ярослав Шахторин родился в 1998 году. В 2015-м будущая звезда поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, где начал свой профессиональный путь в сфере актерского искусства. Во время учебы он активно участвовал в театральных постановках и постепенно приобретал опыт на сцене.

В сериале "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Шахторин уже успел сняться в 13 фильмах и сериалах.

С 9 сентября 2022 года женат на актрисе Таисии Хвостовой, с которой до этого много лет находился в отношениях. В этот день пара не устраивала пышное торжество, а ограничилась скоромной росписью. А спустя год молодые люди собрали близких и отгуляли свадьбу со всеми ее атрибутами.

Шахторин и Хвостова (фото: instagram.com/yaroslav_scha)