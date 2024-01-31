Види пенсій по інвалідності: скільки виплачують та як правильно оформити

В Україні існує кілька видів пенсії по інвалідності. Такі виплати призначають людям, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Якими бувають види пенсії по інвалідності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт ПФУ.
Призначають людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від одного до 15 років. При цьому необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено.
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше, пенсія призначається з дня звернення за нею.
Призначають у разі настання інвалідності:
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:
Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з-поміж ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:
Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% суми їхньої місячної заробітної плати,
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