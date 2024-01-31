Види пенсій по інвалідності: скільки виплачують та як правильно оформити

Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Призначають людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від одного до 15 років. При цьому необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено.

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком - особам з інвалідністю I групи

90% пенсії за віком - особам з інвалідністю II групи

50% пенсії за віком - особам з інвалідністю III групи

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи - 2 760 гривень

для незайнятих осіб з інвалідністю II й III груп - 2 520 гривень

для працюючих осіб з інвалідністю II й III груп - 2 093 гривень

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше, пенсія призначається з дня звернення за нею.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Призначають у разі настання інвалідності:

в період проходження служби

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група - 100% сум грошового забезпечення

II група - 80% сум грошового забезпечення

III група - 60% сум грошового забезпечення

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група - 70% сум грошового забезпечення

II група - 60% сум грошового забезпечення

III група - 40% сум грошового забезпечення

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група - 13 604,50 гривні

II група - 10 988,25 гривні

III група - 7 534,80 гривні

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках

або з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня відповідного року

Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

I група - 8 187,48 гривні

II група - 6 549,98 гривні

III групи - 5 048,95 гривні

для дітей з інвалідністю - 5 048,95 гривні

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з-поміж ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:

І група - 13 376,21 гривні

II група - 10 700,97 гривні

III група - 8 025,73 гривні

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% суми їхньої місячної заробітної плати,