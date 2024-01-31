Виды пенсий по инвалидности: сколько выплачивают и как правильно оформить

Пенсии по инвалидности по солидарной системе

Назначают людям с инвалидностью при страховом стаже от одного до 15 лет. При этом необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность.

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью I группы

90% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью II группы

50% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью III группы

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы - 2 760 гривен

для незанятых лиц с инвалидностью II и III групп - 2 520 гривен

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп - 2 093 гривен

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление о назначении пенсии подано позже, пенсия назначается со дня обращения за ней.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Назначают в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа - 100% сумм денежного довольствия

II группа - 80% сумм денежного довольствия

III группа - 60% сумм денежного довольствия

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа - 70% сумм денежного довольствия

II группа - 60% сумм денежного довольствия

III группа - 40% сумм денежного довольствия

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

І группа - 13 604,50 гривны

II группа - 10 988,25 гривны

III группа - 7 534,80 гривны

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:

по заработной плате, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах

или из пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года

Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

I группа - 8 187,48 гривны

II группа - 6 549,98 гривны

III группы - 5 048,95 гривны

для детей с инвалидностью - 5 048,95 гривны

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:

І группа - 13 376,21 гривны

II группа - 10 700,97 гривны

III группа - 8 025,73 гривны

Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы,