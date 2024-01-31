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Виды пенсий по инвалидности: сколько выплачивают и как правильно оформить

Какие бывают пенсии по инвалидности (фото: volnovakha.city)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине существует несколько видов пенсии по инвалидности. Такие выплаты назначаются людям, которым установлена инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Какими бывают виды пенсии по инвалидности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ПФУ.

Пенсии по инвалидности по солидарной системе

Назначают людям с инвалидностью при страховом стаже от одного до 15 лет. При этом необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность.

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

  • 100% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью I группы
  • 90% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью II группы
  • 50% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью III группы

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

  • для лиц с инвалидностью I группы - 2 760 гривен
  • для незанятых лиц с инвалидностью II и III групп - 2 520 гривен
  • для работающих лиц с инвалидностью II и III групп - 2 093 гривен

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление о назначении пенсии подано позже, пенсия назначается со дня обращения за ней.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Назначают в случае наступления инвалидности:

  • в период прохождения службы
  • или не позднее трех месяцев после увольнения со службы
  • или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

  • I группа - 100% сумм денежного довольствия
  • II группа - 80% сумм денежного довольствия
  • III группа - 60% сумм денежного довольствия

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

  • I группа - 70% сумм денежного довольствия
  • II группа - 60% сумм денежного довольствия
  • III группа - 40% сумм денежного довольствия

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

  • І группа - 13 604,50 гривны
  • II группа - 10 988,25 гривны
  • III группа - 7 534,80 гривны

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:

  • по заработной плате, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах
  • или из пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года

Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

  • I группа - 8 187,48 гривны
  • II группа - 6 549,98 гривны
  • III группы - 5 048,95 гривны
  • для детей с инвалидностью - 5 048,95 гривны

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:

  • І группа - 13 376,21 гривны
  • II группа - 10 700,97 гривны
  • III группа - 8 025,73 гривны

Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы,

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