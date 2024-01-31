Виды пенсий по инвалидности: сколько выплачивают и как правильно оформить

В Украине существует несколько видов пенсии по инвалидности. Такие выплаты назначаются людям, которым установлена инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Какими бывают виды пенсии по инвалидности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ПФУ.
Назначают людям с инвалидностью при страховом стаже от одного до 15 лет. При этом необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность.
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:
При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление о назначении пенсии подано позже, пенсия назначается со дня обращения за ней.
Назначают в случае наступления инвалидности:
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:
Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:
Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы,
Раньше мы рассказывали, когда пенсионеры будут получать выплаты больше.
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