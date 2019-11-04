Видео спящих астронавтов напугало сеть: как сцена из "Чужого"

В сети показали видео, как астронавты спят в космосе в условиях невесомости. Кадры были сняты на американском корабле Space Shuttle. Ролик опубликовал журналист и ведущий BBC World News Льюис Воган в своем Twitter.

Он добавил, что видео показалось очень жутким.

Спящие астронавты напомнили в сети сцены из ужастиков (Фото: скриншот / twitter.com/LVaughanJones)

Видно, что космонавты находятся в довольно тесной комнате, и свет в этой "спальне" остается включенным. Некоторые астронавты пристегнуты к койкам, другие находятся в спальных мешках стоя. У всех руки приподняты, словно им снится мотогонка или боксерский ринг.

Астронавтов сняли на видео, пока они спали (Видео: YouTube / Drew and Diane Jones)

В комментариях к посту пользователи сети также отмечают, что выглядит космический сон довольно страшно, и многим это напомнило эпизоды из научно-фантастических фильмов и ужастиков.

Также пользователи интернета задались вопросом, кто же ведет съемку, если все космонавты спят.

Всегда ли они спят при включенном свете?

О боже, если все астронавты спят, что же снимает видео?

Напоминает мне о фильме "Кома".

Не хватает только яйца с инопланетянином...

Что еще страшнее, так это то, как они могут спать со всем этим светом!

Я не знаю, как им удается трястись месяцами... У меня клаустрофобия в лифте!

Это как сцена из "Чужого" - как раз перед тем, как они оживают;

Кто это подкрадывается к космическому кораблю, снимая спящих космонавтов?

Черт возьми, это ужасно...

Скрин комментариев (twitter.com/LVaughanJones)