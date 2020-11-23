На видео попало падение метеорита на Землю: яркий огненный шар в ночном небе

В среду вечером, примерно в 100 километрах к югу от австралийского побережья Тасмании, ученые, находившиеся на борту исследовательского судна стали свидетелями падения метеорита. В 9: 21 вечера по местному времени ярко-зеленый метеорит пронесся по небу, прежде чем разбиться над Тасмановым морем, исчезнув из виду всего за несколько коротких секунд. Об этом пишет издание Science Alert.

Если что-то и пробьется сквозь атмосферу, то, скорее всего, вскоре окажется на дне океана. Но, к счастью, невероятное падение метеорита видели не только люди. Прибор RV ведет прямую трансляцию 24/7, и по счастливой случайности камера оказалась в нужном положении, чтобы запечатлеть его падение целиком.

"Метеорит пересекает небо прямо перед кораблем, а затем распадается – это было потрясающе смотреть кадры, и нам очень повезло, что мы запечатлели все это в прямом эфире с корабля. Размеры и яркость метеорита были невероятны", – говорит менеджер CSIRO Voyage Джон Хупер.

При этом, несмотря на то, что видео черно-белое, очевидцы утверждают, что метеорит был зеленого цвета. Сообщается, что зеленые метеориты не очень редки. В то время как цвет не говорит нам много о самом метеорите, интенсивная яркость огненного шара является признаком размера и скорости объекта.

"Более 100 тонн природного космического мусора ежедневно попадает в атмосферу Земли. Большая его часть остается незамеченной, поскольку происходит над безлюдной местностью вроде Южного океана", - пояснил астроном CSIRO Глен Нэгл.

Хотя объем поступающего космического мусора звучит довольно устрашающе, небольшие метеориты вряд ли вызовут у нас проблемы на поверхности. У NASA есть список крупных астероидов, которые он отслеживает, но большинство маленьких метеоритов сгорают в атмосфере и оставляют мало следов, так же как и этот.

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