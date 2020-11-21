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К Земле мчится астероид в 5 раз больше, чем киевская Родина-мать

Суббота 21 ноября 2020 07:09
К Земле мчится астероид в 5 раз больше, чем киевская Родина-мать
Астероид больше киевской Родины-матери в 5 раз (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Астероид называют дорогим и опасным

К Земле приближается крупный астероид, который относится к потенциально опасным. Космическое тело 153201 (2000 WO107) диаметром в полкилометра, согласно расчетам ученых, максимально приблизится к нашей планете в конце ноября.

Как рассказали в Центре изучения околоземных объектов NASA, астероид должен полететь мимо Земли на расстоянии 4,3 млн километров.

Спектральный класс этой космической глыбы указывает на то, что она может содержать никель, железо и кобальт. В таком случае общая ценность ресурсов на астероиде превышает 15 миллиардов долларов.

2000 WO107 обращается вокруг Солнца каждые 318 суток (0,87 года). Его орбита очень эллиптическая. 2000 WO107 имеет диаметр около 510 метров, что делает астероид небольшим в абсолютном выражении, но в пять раз больше, чем самая высокая монументальная скульптура в Европе - знаменитая "Родина-мать" в Киеве, высота которой составляет 102 метра.

Астероид должен 29 ноября приблизиться к нашей планете со скоростью 25,07 км/c на самое "близкое" расстояние, которое на самом деле в 11 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Это произойдет около 7 утра по киевскому времени.

Далее 2000 WO107 полетит в сторону Марса, Меркурия, Венеры, и 10 февраля 2024 года снова приблизится к Земле.

К Земле мчится астероид в 5 раз больше, чем киевская Родина-мать

Симуляции орбит Земли и астероида 2000 WO107 (фото: spacereference.org)

Ранее сообщалось, что Украина присоединилась к программе NASA по освоению космоса.

Напомним, недавно нашли астероид, который мог бы спасти экономику Земли - Психея 16 может полностью состоять из металла, и "оценивается" в 10 тысяч квадриллионов долларов, что больше, чем вся экономика нашей планеты.

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