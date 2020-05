На видео показали, как один человек заражает COVID-19 десятерых на расстоянии

Коронавирус очень быстро распространяется через немытые руки

Коронавирус COVID-19 может передаваться через немытые руки. Ученые провели эксперимент и записали видео, на котором один человек в течение получаса заражает инфекцией до десяти человек. При этом все участники эксперимента не контактировали друг с другом близко - они накрывали обеденный стол и общались за трапезой.

Ролик, сделанный японским каналом NHK появился в Twitter и быстро стал вирусным. Журналисты вместе с экспертами по инфекционным заболеваниям из Медицинского факультета Университета Св. Марианны в Кавасаки провели эксперимент, показавший, как важно мыть руки, "правильно" чихать и кашлять, пишет ScienceAlert.

На руки "нулевого пациента" нанесли флуоресцентную краску, которая должна была сымитировать выделения при кашле. Затем все участники эксперимента подходили к "шведскому столу", брали еду на тарелки, накрывали себе стол и обедали.

Через 30 минут в помещении включили флуоресцентные лампы, которые показали, что краска повсюду - не только на еде и тарелках. Краска распространилась на руки каждого участника, а трое оказались с краской на лице.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.



They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.



In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

