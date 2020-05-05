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Ученые подтвердили еще один способ передачи коронавируса

STYLERКоронавирус    05.05.2020 - 13:59
Ученые подтвердили еще один способ передачи коронавируса
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может вызывать расстройство пищеварения, поражая клетки кишечника

Коронавирус COVID-19 может поражать клетки кишечника, активно там размножаться, а также передаваться фекально-оральным путем. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов, пишет Medical Xpress.

Для того, чтобы понять, как клетки человека реагируют на вирус, штамм SARS-CoV-2 поместили в модель органа. Новое открытие может объяснить, почему у около трети пациентов с коронавирусом есть симптомы со стороны ЖКТ - тошнота, рвота и диарея.

Также исследователи заключили, что вирус может оставаться в стуле человека еще долго после того, как респираторные симптомы уже исчезли. Такие данные позволили ученым сделать вывод, что вирус может распространяться фекально-оральным путем.

В эксперименте приняли участие ученые из сразу нескольких научных центров - Института Хабрехта, Университета Эразма и Университета Маастрихта. Ученые также определили, что вирус может также инфицировать клетки кишечника. Во время исследования выяснилось, что частицы вируса были, как внутри, так и снаружи клеток.

"Наблюдения, сделанные в этом исследовании, дают определенные доказательства того, что SARS-CoV-2 может размножаться в клетках желудочно-кишечного тракта", - сказано в статье.

Ранее мы писали, что ученые выяснили неожиданную опасность антисептиков. Угроза может привести к новым вспышкам коронавирусной инфекции.

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