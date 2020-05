На відео показали, як одна людина заражає COVID-19 десятьох на відстані

Коронавірус дуже швидко поширюється через немиті руки

Коронавірус COVID-19 може передаватися через немиті руки. Вчені провели експеримент і записали відео, на якому одна людина протягом півгодини заражає інфекцією до десяти осіб. При цьому всі учасники експерименту не контактували один з одним близько - вони накривали обідній стіл і спілкувалися за трапезою.

Ролик, зроблений японським каналом NHK з'явився в Twitter і швидко став вірусним. Журналісти разом з експертами з інфекційних захворювань з Медичного факультету Університету Св. Маріанни в Кавасакі провели експеримент, що показав, як важливо мити руки, "правильно" чхати і кашляти, пише ScienceAlert.

На руки "нульового пацієнта" нанесли флуоресцентну фарбу, яка повинна була зімітувати виділення при кашлі. Потім всі учасники експерименту підходили до "шведського столу", брали їжу на тарілки, накривали собі стіл й обідали.

Через 30 хвилин в приміщенні увімкнули флуоресцентні лампи, які показали, що фарба всюди - не тільки на їжі й тарілках. Фарба поширилася на руки кожного учасника, а троє виявилися з фарбою на обличчі.

