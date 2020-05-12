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У летучих мышей нашли еще один вирус: он родственник COVID-19

STYLERКоронавирус    12.05.2020 - 13:22
У летучих мышей нашли еще один вирус: он родственник COVID-19
Родственный коронавирусу вирус нашли у летучих мышей (коллаж: РБК-Украина)

У летучих мышей нашли еще один вирус, схожий с коронавирусом COVID-19

Ученые нашли у летучих мышей еще один вирус, родственный коронавирусу COVID-19. Команде исследователей удалось обнаружить два генома вируса в организме животных, один из них почти идентичный штамму SARS-CoV-2 - вирусу, что вызвал страшную пандемию.

Исследователи говорят, что такое открытие может свидетельствовать о природном происхождении вируса, пишет ScienceAlert.

"В настоящее время исследования показывают, весьма вероятно, что вирус, ответственный за COVID-19, эволюционировал естественным путем - возможно, начиная с летучих мышей, а затем просачиваясь в животного-хозяина, пока не развил необходимые мутации, чтобы сделать его глобальной пандемией, которую мы наблюдаем сегодня", - сказано в статье.

Ранее ученые высказывали мнение, что некая вставка аминокислот S1 и S2 в коронавирусе может говорить о том, что его доработали в лаборатории. Но последние данные опровергают такую гипотезу.

"Было предложено, что вставка S1 и S2 весьма необычна и, возможно, свидетельствует о лабораторных манипуляциях. Наша статья очень четко показывает, что эти события происходят естественным образом в дикой природе", - говорит микробиолог из Шаньдунского первого медицинского университета Вэйфэн Ши.

Группа ученых обнаружила у летучих мышей два генома коронавируса, их назвали RmYN01 и RmYN02. Второй штамм является предком вируса, что вызвал COVID-19 во всем мире.

"Наше исследование подтверждает, что летучие мыши, особенно те, которые относятся к роду Rhinolophus (подковообразные летучие мыши), являются важными естественными резервуарами для коронавирусов и в настоящее время содержат ближайших родственников SARS-CoV-2", - считают ученые.

Ранее мы писали, что у женщин коронавирус может вызывать опасные осложнения.

Теги Новости Украины Коронавирус
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