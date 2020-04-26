Мы только видели, как люди умирали: инженер ЧАЭС рассказал правду о катастрофе

Чернобыльская катастрофа (коллаж: РБК-Украина)

Чернобыльская катастрофа произошла 34 года назад

Чернобыльская катастрофа на атомной электростанции произошла 26 апреля в 1986 году. В 1:23 ночи серия взрывов разрушила четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Неудачное испытание реактора вылилось в катастрофу мирового масштаба. Старший инженер-механик реакторного цеха №1 на Чернобыльской АЭС Алексей Ананенко, ставший известным на весь мир после выхода на экраны сериала HBO "Чернобыль", рассказал о том, что происходило после взрыва.

Как рассказывает Ананенко, утро после аварии было обычным, он вышел из дома пораньше, чтобы успеть перекусить перед работой. Удивляло только то, что асфальт начали поливать пеной. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

"Я тогда подумал, что произошло что-то серьезное. Поел, сел в рабочий автобус и поехал на станцию. Когда мы к ней подъезжали, я смотрю, а реактор валяется… Я сразу повернулся спиной, потому что понял, что сейчас идет сильнейшая радиактивная доза", - сказал Ананенко.

По его словам, в тот момент немногие понимали, что произошло на самом деле и какие последствия это может иметь. Инженерам после аварии провели инструктаж и рассказали о порядке проведения спасательной операции. Также сообщили, что пострадавших от радиации будут класть в отдельные боксы, потому что облучение убило их иммунитет.

"Мы только видели, как люди умирали, их сразу забирали в машины и отправляли в Москву в больницу. Там у врачей уже был опыт лечения лучевой болезни, потому что туда же привозили и тех, кто занимался испытаниями ядерной бомбы", - подытожил Ананенко.

Также, став героем сериала НВО, он рассказал, какими костюмами они защищались от радиации.

"Костюмы были намного проще, чем в кино. У нас не было даже дозиметров на большие дозы. Только когда нам нужно было втроем спускаться туда, я попросил и нам дали. Один я прикрепил на груди, чтобы измерять воздух, а второй – на ноге, ниже колена, чтобы мерять воду. А маски были обычные тряпичные, на голову одел белую тряпочную шапочку, чтобы ничего сверху не капнуло. Взяли фонари и так и пошли", – говорит чернобылец.

Напомним, что ранее были названы последствия пожаров в Чернобыльской зоне.