ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мы только видели, как люди умирали: инженер ЧАЭС рассказал правду о катастрофе

STYLERПроисшествия    26.04.2020 - 13:04
Мы только видели, как люди умирали: инженер ЧАЭС рассказал правду о катастрофе
Чернобыльская катастрофа (коллаж: РБК-Украина)

Чернобыльская катастрофа произошла 34 года назад

Чернобыльская катастрофа на атомной электростанции произошла 26 апреля в 1986 году. В 1:23 ночи серия взрывов разрушила четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Неудачное испытание реактора вылилось в катастрофу мирового масштаба. Старший инженер-механик реакторного цеха №1 на Чернобыльской АЭС Алексей Ананенко, ставший известным на весь мир после выхода на экраны сериала HBO "Чернобыль", рассказал о том, что происходило после взрыва.

Как рассказывает Ананенко, утро после аварии было обычным, он вышел из дома пораньше, чтобы успеть перекусить перед работой. Удивляло только то, что асфальт начали поливать пеной. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

"Я тогда подумал, что произошло что-то серьезное. Поел, сел в рабочий автобус и поехал на станцию. Когда мы к ней подъезжали, я смотрю, а реактор валяется… Я сразу повернулся спиной, потому что понял, что сейчас идет сильнейшая радиактивная доза", - сказал Ананенко.

По его словам, в тот момент немногие понимали, что произошло на самом деле и какие последствия это может иметь. Инженерам после аварии провели инструктаж и рассказали о порядке проведения спасательной операции. Также сообщили, что пострадавших от радиации будут класть в отдельные боксы, потому что облучение убило их иммунитет.

"Мы только видели, как люди умирали, их сразу забирали в машины и отправляли в Москву в больницу. Там у врачей уже был опыт лечения лучевой болезни, потому что туда же привозили и тех, кто занимался испытаниями ядерной бомбы", - подытожил Ананенко.

Также, став героем сериала НВО, он рассказал, какими костюмами они защищались от радиации.

"Костюмы были намного проще, чем в кино. У нас не было даже дозиметров на большие дозы. Только когда нам нужно было втроем спускаться туда, я попросил и нам дали. Один я прикрепил на груди, чтобы измерять воздух, а второй – на ноге, ниже колена, чтобы мерять воду. А маски были обычные тряпичные, на голову одел белую тряпочную шапочку, чтобы ничего сверху не капнуло. Взяли фонари и так и пошли", – говорит чернобылец.

Напомним, что ранее были названы последствия пожаров в Чернобыльской зоне.

В Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжаются пожары в нескольких очагах Художница ZINAIDA представила проект о культуре Чернобыльского Полесья
Новости Украины ЧАЭСЧернобыль
Lite
On Top