ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названы последствия пожаров в Чернобыльской зоне

Новости » Происшествия     25.04.2020 - 03:44
Названы последствия пожаров в Чернобыльской зоне
Иллюстративное фото (Facebook.com/MNSKOB)

Во время пожаров лишь несколько раз отключали линии электропередач

Ни один объект критической инфраструктуры во время пожаров в Чернобыльской зоне отчуждение не пострадал. Об этом сказал председатель Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Сергей Калашник во время онлайн-брифинга.

По его словам, во время пожаров, которые продолжаются с 4 апреля, только несколько раз оключались линии электропередач.

"Было несколько отключений объектов электропередач. Но у нас есть несколько линий, которые дублируют друг друга, система отработала, потребление электроэнергии объектами критической инфраструктуры, неконтролируемых действий в этом плане не произошло", - сказал Калашник.

Глава госагентства добавил, что пожары наложились на карантин. Хотя отдельные предприятия в Зоне отчуждения работали в режиме карантинных мероприятий еще до возникновения пожаров.

"В настоящее время предприятия, которые занимаются обслуживанием инфраструктуры, были на условиях вынужденного простоя, кроме персонала, который обеспечивал очередные функции и функции аварийных бригад. Когда начались пожары, люди были в том минимальном количестве, которое необходимо для обслуживания инфраструктуры", - сказал Калашник.

По данным Госагентства, 30% из охваченных огнем территорий составляли леса, остальное - поля, трава, озера.

Напомним, после того, как спасатели потушили основные очаги лесных пожаров в Чернобыльской области, здесь начали гореть торфяники. Огонь возник в 28 километрах от ЧАЭС.

За сутки авиация сбросила 236 т воды на пожары в Чернобыльской зоне
Новости Украины пожарЧернобыль
News
On Top