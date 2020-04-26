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Ми тільки бачили, як люди вмирали: інженер ЧАЕС розповів правду про катастрофу

STYLERПодії    26.04.2020 - 13:04
Ми тільки бачили, як люди вмирали: інженер ЧАЕС розповів правду про катастрофу
Чорнобильська катастрофа (колаж: РБК-Україна)

Чорнобильська катастрофа сталася 34 роки тому

Чорнобильська катастрофа на атомній електростанції сталася 26 квітня 1986 року. О 1:23 ночі серія вибухів зруйнувала четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Невдале випробування реактора вилилося в катастрофу світового масштабу. Старший інженер-механік реакторного цеху №1 на Чорнобильській АЕС Олексій Ананенко, який став відомим на весь світ після виходу на екрани серіалу HBO "Чорнобиль", розповів про те, що відбувалося після вибуху.

Як розповідає Ананенко, ранок після аварії був звичайним, він вийшов з дому раніше, щоб встигнути перекусити перед роботою. Дивувало лише те, що асфальт почали поливати піною. Про це він заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Я тоді подумав, що сталося щось серйозне. Поїв, сів у робочий автобус і поїхав на станцію. Коли ми під'їжджали до неї, я дивлюся, а реактор валяється... Я відразу повернувся спиною, тому що зрозумів, що зараз йде найсильніша радіоактивна доза", - сказав Ананенко.

За його словами, в той момент небагато розуміли, що сталося насправді і які наслідки це може мати. Інженерам після аварії провели інструктаж і розповіли про порядок проведення рятувальної операції. Також повідомили, що постраждали від радіації будуть класти в окремі бокси, тому що опромінення вбило їх імунітет.

"Ми тільки бачили, як люди вмирали, їх відразу забирали в машини та відправляли в Москву в лікарню. Там у лікарів вже був досвід лікування променевої хвороби, тому що туди привозили й тих, хто займався випробуваннями ядерної бомби", - підсумував Ананенко.

Також, ставши героєм серіалу НВО, він розповів, якими костюмами вони захищалися від радіації.

"Костюми були набагато простіше, ніж у кіно. У нас не було навіть дозиметрів на великі дози. Тільки коли нам потрібно було спускатися втрьох туди, я попросив і нам дали. Один я прикріпив на грудях, щоб вимірювати повітря, а другий – на нозі нижче коліна, щоб міряти воду. А маски були звичайні ганчіркові, на голову одягнув білу текстильну шапочку, щоб нічого зверху не капнуло. Взяли ліхтарі й так і пішли", – каже чорнобилець.

Нагадаємо, що раніше були названі наслідки пожеж у Чорнобильській зоні.

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