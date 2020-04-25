Нардеп Тищенко неприятно оконфузился из-за Чернобыльской катастрофы: появилось видео

Николай Тищенко (фото: РБК-Украина)

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал трагедию на ЧАЭС большим праздником

Николай Тищенко обратился к украинцам накануне 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы и оконфузился. Народный депутат от "Слуги народа" назвал День памяти о трагедии на ЧАЭС праздником, и призвал не забыть поздравить ликвидаторов последствий крупнейшей техногенной катастрофы.

Политик оговорился в прямом эфире телеканала "НАШ".

В своем коротком спиче Тищенко рассказал, что 26 апреля "будет праздник, очень большой, очень важный праздник".

"Это трагедия - Чернобыльская катастрофа. И (хочу) напомнить всем вам, что не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться в ноги тем людям, которые много-много лет назад защитили нас от этой катастрофы", - заявил нардеп.

Ведущие поправили политика и отметили, что авария на Чернобыльской АЭС все же не праздник, и что "Чернобыльскую катастрофу мы вспоминаем со слезами на глазах... День памяти".

"Да, День памяти. Извините, я оговорился", - признал Тищенко.

Видео: Николай Тищенко назвал трагедию на ЧАЭС праздником

Взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года привел к ужасающим последствиям. Вследствие выброса в атмосферу радиоактивных веществ, заражению подверглось около 200 тыс.кв. км земель, 70% из которых - территории Украины, Беларуси и РФ. Выброс радиоактивных веществ после аварии составил до 50 млн Кюри, что в сотни раз превышает показатели радиации после бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Трагедия привела к огромным человеческим жертвам.

В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о провозглашении 26 апреля Всемирным днем памяти о взрыве на Чернобыльской АЭС.

Как сообщалось, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который начался 4 апреля, продолжается до сих пор. Огнем было уничтожено 35 тысяч гектаров леса, и пламя могло добраться до хранилища ядерных отходов и энергоблоков ЧАЭС. Специалист по моделированию распространения радионуклидов в окружающей среде рассказывал, какие последствия ждут украинцев после масштабного пожара.