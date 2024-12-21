Віддають свою енергію. Які знаки Зодіаку є найбільш вразливими перед енергетичними вампірами

Ви точно знаєте цей тип людини, яка змушує вас почуватися виснаженим, ніби висмоктуючи життєву енергію. Її називають енергетичним вампіром, який постійно підживлюється позитивом інших.

Незалежно від того, що ця людина буде робити - скаржитися, критикувати чи засипати проханнями, - вона ніколи не зрозуміє, що може вас виснажувати. РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які є найбільш вразливими до енергетичних вампірів.

Рак

Він є вразливим до енергетичних вампірів, оскільки щирий та турботливий. Рак має люблячу та материнську енергію, є природним "доглядальником", який хоче бути корисним для інших та створювати відчуття комфорту і захисту.

Енергетичні вампіри тяжіють до Раків, оскільки відчувають їхнє співпереживання. Тому цьому знаку варто звернути увагу на те, як він почувається після спільного часу з кимось, визначити власні емоції та зрозуміти, що варто змінити, аби уникнути непотрібних сценаріїв.

Діва

Це сприйнятливий знак до енергетичних вампірів, оскільки він любить допомагати і просто не може зупинитися в тому, щоб вирішувати проблеми інших. Немає нічого більше, що любить енергетичний вампір, аніж нескінченний запас уваги та підтримки.

А тому Діви, які залишаються надзвичайно яскравими й проникливими, є бажаними для енергетичних вампірів. Щоб захиститися від них, цьому знаку варто навчитися розуміти, що їм подобається, а що ні, і вміти сказати "ні" енергетичному вампіру, який приходить до них із нескінченними проблемами та забирає життєві сили.

Терези

Це - мішень для енергетичних вампірів, оскільки вони від природи люблять людей та ненавидять конфронтацію. Один із найбільш поступливих знаків Зодіаку може терпіти значне виснаження, і такий сценарій стає справжньою знахідкою для енергетичного вампіра.

Терези - це про справедливість і гармонію. Вони хочуть, щоб всюди панувала злагода, і всі ставилися одне до одного однаково добре. Тому, щоб захиститися від енергетичних вампірів, їм слід навчитися казати "ні", перестати відповідати на дзвінки чи піддаватися всім вимогам.