Ці знаки Зодіаку обожнюють свята. Хто опинився у списку?

Новорічні свята вже наближаються, приносячи з собою тепло, а також родинний затишок. У той час як більшість людей просто насолоджується цим періодом, деякі знаки Зодіаку мають справжню пристрасть до свят і демонструють повну самовідданість, займаючись вибором подарунків чи святковим декором.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про астрологічні символи, які обожнюють свята.

Терези

Терези не упустять можливості показати іншим, як багато вони для них значать. Вони використовують свята, аби попіклуватися про близьких. Ці символи з радістю купуватимуть екстравагантні подарунки, прикрашатимуть житло та робитимуть усе, що може ще краще наблизити святковий сезон - це і теплі зустрічі, і просто час, проведений у спокої та тиші.

Козоріг

Перші 11 місяців він працює старанно та ставить перед собою суворі цілі. Надприродна цілеспрямованість та трудова етика Козорога дозволяють йому досягти практично кожної своєї мети.

І після цього, в останній місяць року, він справді готовий отримати заслужений відпочинок та розслабитися. Цей знак у період свят хоче насолодитися всіма своїми досягненнями, а після релаксу впевнено повернутися до роботи.

Водолій

Як і Козорогу, йому властива наполеглива праця. Цей астрологічний символ готовий виконувати складні завдання та любить кидати виклики сам собі. Водолій прагне покращувати життя всіх навколо.

Незалежно від того, чи це буде саморобний подарунок, чи прикраса для другої половинки, підхід Водолія у цьому не має меж. Він знає, що зусилля того варті, адже дозволять побачити посмішку на обличчі близької людини.

Риби

Вони люблять зимовий сезон за його глибоку хронологічну важливість, коли один рік закінчується, а інший розпочинається. Риби думають про минулий рік, підбивають підсумки і ставлять важливі цілі на майбутнє.

Завдяки цьому вони краще розуміють, що відбувається у їхньому житті, як хочуть піклуватися про близьких, та усвідомлюють, наскільки важливими для них є родина і друзі, а також власний духовний і емоційний ріст.