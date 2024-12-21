Отдают свою энергию. Какие знаки Зодиака являются наиболее уязвимыми перед энергетическими вампирами

Вы точно знаете этот тип человека, который заставляет вас чувствовать себя истощенным, будто высасывая жизненную энергию. Его называют энергетическим вампиром, который постоянно подпитывается позитивом других.

Независимо от того, что этот человек будет делать - жаловаться, критиковать или засыпать просьбами, - он никогда не поймет, что может вас истощать. РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые являются наиболее уязвимыми к энергетическим вампирам.

Рак

Он уязвим к энергетическим вампирам, поскольку искренний и заботливый. Рак имеет любящую и материнскую энергию, является естественным "смотрителем", который хочет быть полезным для других и создавать ощущение комфорта и защиты.

Энергетические вампиры тяготеют к Ракам, поскольку чувствуют их сопереживание. Поэтому этому знаку стоит обратить внимание на то, как он чувствует себя после совместного времени с кем-то, определить собственные эмоции и понять, что стоит изменить, чтобы избежать ненужных сценариев.

Дева

Это восприимчивый знак к энергетическим вампирам, поскольку он любит помогать и просто не может остановиться в том, чтобы решать проблемы других. Нет ничего больше, что любит энергетический вампир, нежели бесконечный запас внимания и поддержки.

А потому Девы, которые остаются чрезвычайно яркими и проницательными, являются желанными для энергетических вампиров. Чтобы защититься от них, этому знаку стоит научиться понимать, что им нравится, а что нет, и уметь сказать "нет" энергетическому вампиру, который приходит к ним с бесконечными проблемами и забирает жизненные силы.

Весы

Это - мишень для энергетических вампиров, поскольку они от природы любят людей и ненавидят конфронтацию. Один из самых покладистых знаков Зодиака может терпеть значительное истощение, и такой сценарий становится настоящей находкой для энергетического вампира.

Весы - это о справедливости и гармонии. Они хотят, чтобы везде царило согласие, и все относились друг к другу одинаково хорошо. Поэтому, чтобы защититься от энергетических вампиров, им следует научиться говорить "нет", перестать отвечать на звонки или поддаваться всем требованиям.