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Віддана: что известно о самом ожидаемом украинском фильме (фото, видео)

STYLERФильмы и сериалы    13.12.2019 - 23:11
Віддана: что известно о самом ожидаемом украинском фильме (фото, видео)
Віддана (кадр из трейлера)

Фильм "Віддана" выйдет в прокат 16 января 2020 года

Фильм "Віддана" стал одной из самых популярных украинских кинокартин по запросам поисковиков. Лента была снята по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович в жанре историческая драма. Трейлер опубликован на видеохостинге Youtube.

События фильма разворачиваются в XIX веке в австрийском Станиславе. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но спасает родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию, после чего решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Аделя теперь замужем. Стефа же ведет хозяйство, утоляя свою страсть в кулинарии. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка. В калейдоскопе любви и ревности, двойных смыслов и тайн грань между реальностью и вымыслом окончательно исчезает, говорится в анонсе фильма на официальном сайте.

Віддана – трейлер к фильму

Фильм выйдет в прокат с 16 января 2020 года. В главных ролях - Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий.

Лозунг фильма: Каждый получает то, что хочет. Каждый имеет такую любовь, которой стремится.

В 2018 году фильм стал одним из победителей конкурса Министерства культуры Украины по предоставлению государственной поддержки фильмам патриотического направления. Общая смета фильма составил 60 млн гривен, из них доля Минкульта составила 25 млн гривен.

Віддана: что известно о самом ожидаемом украинском фильме (фото, видео)

Віддана – постер (фото: film.ua)

Напомним, что ранее Юлия Санина и Тина Кароль записали чувственный саундтрек к фильму "Віддана".

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