Разрыв души! Бумбокс привели в восторг украинцев новыми песнями

Группа Бумбокс наконец презентовала вторую часть альбома "Таємний Код"
Популярная группа Бумбокс представила вторую и заключительную часть альбома "Таємний Код: Рубікон".
Первую часть пластинки с такими хитами, как "Тримай мене”, “Твій на 100%”, “ДШ”, “Ангела” и другими слушатели приняли с энтузиазмом, близким к фанатизму, о чем могут свидетельствовать аншлаговые концерты Андрея Хлывнюка и Ко, например, большой сольник Бумбокса в киевском Дворце Спорта.
Презентация альбома "Таємний Код: Рубікон" в Киеве (фото: instagram.com/lilac_nata)
Во второй части альбома не обошлось, конечно, без экспериментов. Так, здесь можно услышать испанскую версию песни “Тримай мене”, которая была записана с известным музыкантом Сашей Чемеровим и The Gitas.
Также в альбом попала песня "Плющ" на стихи легендарной Леси Украинки.
"Это, кроме низкого поклона классике украинской литературе, еще и работа, которая спасла меня от ныряния в глубокую депрессию. Иногда у всех в жизни происходят потери и этот стих про одну из таких потерь. Я не исследователь творчества Леси Украинки, я не знаю, хотя следует поинтересоваться и я это обязательно сделаю, какую именно потерю имела в виду поэтесса: физическую или просто потерю любви, однако теперь это как эссенция, как лекарство от таких потерь. Я написал эту песню легко и хотел, чтобы она стала саундтреком к украинскому фильму, который так и называется “Леся”. Я очень хочу, чтобы это кино вышло в свет. Я верю, что этой ленте быть. Эта песня – это классическая для Бумбокса баллада для кино. Это акустика и струнные инструменты. Если вы любите такую музыку, то пусть это будет для вас сюрпризом и подарком", – комментирует трек Андрей Хлывнюк.
Кроме того, Бумбокс, вместе с режиссером Стасом Гуренко и оператором Александром Бойко сняли "сдвоенный" клип на песни "Твій номер / Плющ", который уже совсем скоро увидит свет.
Таємний код: Рубікон. Частина 2
Украинцы, к слову, в восторге от свежего релиза музыкантов, о чем не стесняются писать в комментариях в социальных сетях. Вот лишь несколько из них:
Бумбокс (фото: пресс-служба группы / Соня Плакидюк)
Напомним, что первая часть "Тайного Кода" была выпущена 12 сентября 2019 года.
Комментируя название альбома, Андрей Хлывнюк сказал: "Это мой личный рубикон, и там спрятан тайный код, важный для тех людей, которые этот альбом написали и записали..."
"В принципе, сделай или умри – можно назвать пластинку", - добавил он.
Таємний код: Рубікон. Частина 1