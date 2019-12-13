Разрыв души! Бумбокс привели в восторг украинцев новыми песнями

Бумбокс (фото: пресс-служба группы / Соня Плакидюк)

Группа Бумбокс наконец презентовала вторую часть альбома "Таємний Код"

Популярная группа Бумбокс представила вторую и заключительную часть альбома "Таємний Код: Рубікон".

Первую часть пластинки с такими хитами, как "Тримай мене”, “Твій на 100%”, “ДШ”, “Ангела” и другими слушатели приняли с энтузиазмом, близким к фанатизму, о чем могут свидетельствовать аншлаговые концерты Андрея Хлывнюка и Ко, например, большой сольник Бумбокса в киевском Дворце Спорта.

Презентация альбома "Таємний Код: Рубікон" в Киеве (фото: instagram.com/lilac_nata)

Во второй части альбома не обошлось, конечно, без экспериментов. Так, здесь можно услышать испанскую версию песни “Тримай мене”, которая была записана с известным музыкантом Сашей Чемеровим и The Gitas.

Также в альбом попала песня "Плющ" на стихи легендарной Леси Украинки.

"Это, кроме низкого поклона классике украинской литературе, еще и работа, которая спасла меня от ныряния в глубокую депрессию. Иногда у всех в жизни происходят потери и этот стих про одну из таких потерь. Я не исследователь творчества Леси Украинки, я не знаю, хотя следует поинтересоваться и я это обязательно сделаю, какую именно потерю имела в виду поэтесса: физическую или просто потерю любви, однако теперь это как эссенция, как лекарство от таких потерь. Я написал эту песню легко и хотел, чтобы она стала саундтреком к украинскому фильму, который так и называется “Леся”. Я очень хочу, чтобы это кино вышло в свет. Я верю, что этой ленте быть. Эта песня – это классическая для Бумбокса баллада для кино. Это акустика и струнные инструменты. Если вы любите такую музыку, то пусть это будет для вас сюрпризом и подарком", – комментирует трек Андрей Хлывнюк.

Кроме того, Бумбокс, вместе с режиссером Стасом Гуренко и оператором Александром Бойко сняли "сдвоенный" клип на песни "Твій номер / Плющ", который уже совсем скоро увидит свет.

Таємний код: Рубікон. Частина 2

Украинцы, к слову, в восторге от свежего релиза музыкантов, о чем не стесняются писать в комментариях в социальных сетях. Вот лишь несколько из них:

Как мы долго этого ждали! И наконец дождались! Вы невероятные! Очень хочется снова на концерт, снова почувствовать эту атмосферу.

Моя душа довольна P. S. Кто еще ждал "Рубикон" больше, чем Новый Год?

Вы лучшие! Спасибо за то, что вы делаете. Нереально вдохновляет!

Разрыв души! Обожаю вас!

Мое сердечко на 100% состоит из этих песен.

Андрей, ты гений!

Рыдаю под песню "Плющ". Кажется, это лучшая характеристика альбома. Бумбокс смогли достучаться до самых сокровенных глубин души.

С каждым альбомом влюбляюсь в эту группу сильнее. Спасибо за ваше творчество!

Бумбокс (фото: пресс-служба группы / Соня Плакидюк)

Напомним, что первая часть "Тайного Кода" была выпущена 12 сентября 2019 года.

Комментируя название альбома, Андрей Хлывнюк сказал: "Это мой личный рубикон, и там спрятан тайный код, важный для тех людей, которые этот альбом написали и записали..."

"В принципе, сделай или умри – можно назвать пластинку", - добавил он.

Таємний код: Рубікон. Частина 1