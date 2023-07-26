Віддає пенсію на ЗСУ. 80-літня туркеня зворушила до сліз своєю допомогою Україні

Молиться за Україну з перших днів війни

Муаззез стала героїнею нового випуску програми "Я не забуду" каналу "Дім" й розповіла про свою підтримку України.

"Про початок війни дізналася по телебаченню. Я постійно із сином на зв'язку, який перебуває в Україні, тому одразу зателефонувала йому та сказала постаратися допомогти людям. Я молилася Богові, аби не було смертей. Ми розуміємо, що у війні немає переможців", - наголосила Муаззез.

Навіть перебуваючи в іншій країні, сім'я Мерт використовує кожну можливість допомогти українцям.

"У нас дуже велика родина. З самого дитинства ми росли з бажанням допомагати, ми завжди підтримуємо один одного. Мій син полюбив Україну як свою рідну країну. Він вважає, що добро, яке він робить, колись повернеться до нього", - розповіла жінка.

Муаззез Мерт регулярно донатить на ЗСУ (скриншот із відео)

Усі заощадження передала українським військовим

Всі свої заощадження Муаззез передала синові, щоб він зумів придбати необхідні речі для українських військових. Крім того, частина її пенсії регулярно йде на підтримку ЗСУ.

Її син Демір Мерт, який також став героєм програми "Я не забуду" - громадянин Туреччини та справжній патріот України. Він активно вивчає українську мову та допомагає ЗСУ, за що регулярно отримує погрози від росіян. Його в Україні знають як водія "найпатріотичнішого" таксі.

"Я пишаюся своїм сином та всіма, хто бореться за мир і свободу. Я хочу приїхати в Україну, щоб познайомитися з такими ж шляхетними людьми та подякувати їм за самовідданість і сміливість. Я постійно молюся за Володимира Зеленського і за всіх українських героїв", - зізналась Муаззез.

Більше про історію Муаззез та її сина Мерта можна дізнатись із відео.