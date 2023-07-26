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Отдает пенсию на ВСУ. 80-летняя турчанка растрогала до слез своей помощью Украине

Муаззез Мерт регулярно донатит на ВСУ (коллаж)
Автор: Василина Копытко

80-летняя Муаззез Мерт из Стамбула стала ярким примером того, что Украину поддерживает весь мир в борьбе против российских оккупантов. Женщина с первых дней переживает за ситуацию в нашей стране и постоянно следит за ходом войны.

Историю иностранки, которая стала патриоткой нашего государства, читайте в материале ниже.

Молится за Украину с первых дней войны

Муаззез стала героиней нового выпуска программы "Я не забуду" канала "Дім" и рассказала о своей поддержке Украины.

"О начале войны узнала по телевидению. Я постоянно с сыном на связи, который находится в Украине, поэтому сразу позвонила по телефону ему и сказала постараться помочь людям. Я молилась Богу, чтобы не было смертей. Мы понимаем, что в войне нет победителей", - подчеркнула Муаззез.

Даже находясь в другой стране, семья Мерт находит возможности помочь украинцам.

"У нас очень большая семья. С самого детства мы росли с желанием помагать, мы всегда поддерживаем друг друга. Мой сын полюбил Украину как свою родную страну. Он считает, что добро, которое он делает, когда-нибудь вернется к нему", - рассказала женщина.

Муаззез Мерт регулярно донатит на ВСУ (скриншот с видео)

Все сбережения передала украинским военным

Все свои сбережения Муаззез передала сыну, чтобы он приобрел необходимые вещи для украинских военных. Кроме того, часть ее пенсии регулярно идет в поддержку ВСУ.

Ее сын Демир Мерт, который также стал героем программы "Я не забуду" - гражданин Турции и настоящий патриот Украины. Он активно учит украинский язык и помогает ВСУ, за что регулярно получает угрозы от россиян. Его в Украине знают как водителя "самого патриотического" такси.

"Я горжусь своим сыном и всеми, кто борется за мир и свободу. Я хочу приехать в Украину, чтобы познакомиться с такими же благородными людьми и поблагодарить их за самоотверженность и смелость. Я постоянно молюсь за Владимира Зеленского и за всех украинских героев", - призналась Муаззез.

Больше об истории Муаззез и ее сына Мерта можно узнать из видео.

 

Читайте также о том, что 8-летняя украинка установила рекорд, чтобы собрать деньги на ВСУ.

Раньше мы делились щемящей историей украинского военного, который проходит лечение после тяжелого ранения.

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