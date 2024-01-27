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"Відчуваю себе японкою". Українка прокоментувала свою перемогу на конкурсі Міс Японія 2024

Кароліна Шиїно (фото: instagram.com/karolina0824)
Автор: Іванна Пашкевич

Володарка титулу Міс Японія 2024, 26-річна уродженка Тернополя Кароліна Шиїно, вперше прокоментувала свою перемогу на конкурсі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю українки ТСН.

Деталі

Як зізналася Кароліна журналістам, вона взагалі не очікувала, що їй дістанеться корона.

"Я не думала, що переможу. Дуже переживала, чи сприймуть мене як японку. І взагалі, чи візьмуть мене. Я в шоці була", - зазначила Шиїно.

Кароліна Шиїно (фото: instagram.com/karolina0824)

На перемогу красуні японці відреагували по-різному.

Одні назвали це "знаком часу", а інші заявили, що володарка цього титулу має виглядати інакше. Основна причина критики - неяпонське походження.

"Я по-японськи думаю. Я відчуваю себе японкою. Японія повинна змінюватися, є багато іноземців, таких як я", - говорить Кароліна, яка вже шість років не була в Україні.

Кароліна Шиїно (фото: instagram.com/karolina0824)

Про батьківщину у неї залишились лише теплі спогади.

"Пам'ятаю, як ми їли борщ, вареники. Я поправилася на 10 кг. Відчуваю, що Україна - це моє щось рідне", - згадала Шиїно.

 

Нагадаємо, дівчина переїхала до Японії у п’ять років. Виросла вона в Нагої.

Кароліна стала першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс краси. Громадянство дівчина отримала лише у 2022 році.

Нещодавно ми розповідали, хто переміг у конкурсі Міс світу 2023 та яке місце посіла Україна.

Також нагадаємо, хто завоював титул першої красуні США.

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