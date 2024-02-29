UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Відчуваю неймовірний сором": зірка серіалу "Свати" засудив війну і втік з Росії

Олександр Феклістов (Скриншот)
Автор: Юлія Любченко

Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича у серіалі “Свати”, засудив воєнні злочини армії РФ в Україні та поїхав з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-каналу "І грянув грем".

Олександр Феклістов поїхав з Росії та засудив війну 

Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича Берковича у сімейному серіалі "Свати", який знімала студія "Квартал 95", ще з 2014 року вирішив для себе, що дії керівництва Росії не є адекватними й підтримував українців настільки, наскільки міг, аби не залишитися без роботи у своїй країні.

Але зараз до нього прийшло усвідомлення, що він більше не може жити й працювати в країні, яка перекриває кисень та знищує Україну. 

Кадр з серіалу "Свати" 

Колись у своїх соцмережах Феклістов вже висловлював співчуття українцям та казав про свої відчуття. 

"Дорогі мої українські колеги! З ким я працював, хто мене пам'ятає. Хочу вам висловити слова солідарності. Я тут в Росії відчуваю, звичайно, неймовірний сором у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці порівняно з тим, що терпить зараз Україна", - заявляв актор.

Олександр Феклістов (Скриншот) 

Як відомо, Олександр не так давно поїхав і вже відчуває, що він емігрант. 

"Я не граюся з цим словом і розумію, що це еміграція і це прийшло одразу, як тільки прийшло рішення, що буду їхати. Хоча це відбулося не одразу, я ще певний час все ж таки працював у Москві й у мене було відчуття, що ми з глядачем потрібні одне одному, таке чудове відчуття, але потім почали закривати спектаклі та не залишилось можливості цього контакту", - розповідає про свій від’їзд Феклістов. 

Олександр давно виступав проти війни й розповів, що йому пропонували змінити позицію та покращити ситуацію з роботою, після публічного засудження війни, але він від цього відмовився. 

У студії також пролунало питання, як Олександр ставиться до тих колег по серіалу, які "зигують" та підтримують воєнні дії РФ. 

"Боляче та образливо, я навіть не розумію, як до цього ставитись", - каже актор. 

Але попри те, що Феклістов не відчуває себе в еміграції як вдома, він не збирається повертатися до Росії та продовжувати там своє життя. 

"Поки не планую повертатися, не бачу для себе можливості, на жаль, це білет в один кінець", - каже Олександр. 

Олександр Феклістов (Скриншот) 

Читайте РБК-Україна в Google News
СватиАктори