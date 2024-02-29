"Відчуваю неймовірний сором": зірка серіалу "Свати" засудив війну і втік з Росії

Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича у серіалі “Свати”, засудив воєнні злочини армії РФ в Україні та поїхав з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-каналу "І грянув грем".
Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича Берковича у сімейному серіалі "Свати", який знімала студія "Квартал 95", ще з 2014 року вирішив для себе, що дії керівництва Росії не є адекватними й підтримував українців настільки, наскільки міг, аби не залишитися без роботи у своїй країні.
Але зараз до нього прийшло усвідомлення, що він більше не може жити й працювати в країні, яка перекриває кисень та знищує Україну.
Кадр з серіалу "Свати"
Колись у своїх соцмережах Феклістов вже висловлював співчуття українцям та казав про свої відчуття.
"Дорогі мої українські колеги! З ким я працював, хто мене пам'ятає. Хочу вам висловити слова солідарності. Я тут в Росії відчуваю, звичайно, неймовірний сором у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці порівняно з тим, що терпить зараз Україна", - заявляв актор.
Олександр Феклістов (Скриншот)
Як відомо, Олександр не так давно поїхав і вже відчуває, що він емігрант.
"Я не граюся з цим словом і розумію, що це еміграція і це прийшло одразу, як тільки прийшло рішення, що буду їхати. Хоча це відбулося не одразу, я ще певний час все ж таки працював у Москві й у мене було відчуття, що ми з глядачем потрібні одне одному, таке чудове відчуття, але потім почали закривати спектаклі та не залишилось можливості цього контакту", - розповідає про свій від’їзд Феклістов.
Олександр давно виступав проти війни й розповів, що йому пропонували змінити позицію та покращити ситуацію з роботою, після публічного засудження війни, але він від цього відмовився.
У студії також пролунало питання, як Олександр ставиться до тих колег по серіалу, які "зигують" та підтримують воєнні дії РФ.
"Боляче та образливо, я навіть не розумію, як до цього ставитись", - каже актор.
Але попри те, що Феклістов не відчуває себе в еміграції як вдома, він не збирається повертатися до Росії та продовжувати там своє життя.
"Поки не планую повертатися, не бачу для себе можливості, на жаль, це білет в один кінець", - каже Олександр.
Олександр Феклістов (Скриншот)
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