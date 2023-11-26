Відчула кульку у грудях. Наталка Денисенко у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров’ям

Зірка українських серіалів Наталка Денисенко терміново звернулася до лікаря-мамолога, адже відчула у грудях кульку, яка боліла.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки
Зірка "Кріпосної" повідомила, що під час огляду спеціаліст виявив у неї кісту. На щастя, її вдалося прибрати за допомогою шприца.
У Наталки Денисенко виявили кісту (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
"Щодо лікарні…Зранку я відчула кульку в грудях, яка боліла…Приїхала на прийом до мамолога і виявилося, що це кіста. Щойно мені зробили пункцію і прибрали її шприцом", - написала знаменитість.
За словами Наталки, процедура була болісною. Однак найбільше її засмучує те, що саме через війну, яка впливає на психіку, і виникають подібні "болячки".
"Це я вже після процедури…Це не смертельно, було трішки боляче…Але я така засмучена не через фізичний біль…Дуже боляче через те, що розумію, чому це сталося! Війна б'є на психіку, фізичний стан, гормони, і вилазять такі болячки, яких ніколи б у нас і не було", - зазначила вона.
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Також Денисенко закликала своїх підписниць уважно ставитися до свого здоров’я і регулярно проходити медогляди, щоб вчасно "піймати" хворобу.
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