RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почувствовала шарик в груди. Наталья Денисенко в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем

Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Наталья Денисенко срочно обратилась к врачу-маммологу, так как почувствовала в груди шарик, который болел.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Наталья Денисенко пожаловалась на здоровье

Звезда "Крепостной" сообщила, что во время осмотра специалист обнаружил у нее кисту. К счастью, ее удалось убрать с помощью шприца.

У Натальи Денисенко обнаружили кисту (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"По поводу больницы... Утром я почувствовала шарик в груди, который болел... Приехала на прием к маммологу и оказалось, что это киста. Только что мне сделали пункцию и убрали ее шприцем", - написала знаменитость.

По словам Натальи, процедура была болезненной. Однако больше всего ее огорчает то, что именно из-за войны, влияющей на психику, и возникают подобные "болячки".

"Это я уже после процедуры… Это не смертельно, было немного больно… Но я такая расстроеная не из-за физической боли… Очень больно из-за того, что понимаю, почему это произошло! Война бьет на психику, физическое состояние, гормоны, и вылезают такие болячки, которых никогда бы у нас и не было", - отметила она.

Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Также Денисенко призвала своих подписниц внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить медосмотры, чтобы вовремя "поймать" болезнь.

Недавно о своем состоянии здоровья рассказал английский рок-музыкант Оззи Осборн.

Ранее также Alyona Alyona сообщила, что уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.

Читайте РБК-Украина в Google News
хворобиНаталка Денисенкозвезды шоу-бизнеса