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"Мені залишилось 10 років". Оззі Осборн розповів про свій стан здоров'я

Неділя 26 листопада 2023 13:48
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"Мені залишилось 10 років". Оззі Осборн розповів про свій стан здоров'я Оззі Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)
Автор: Іванна Пашкевич

У лютому цього року знаменитий англійський рок-музикант Оззі Осборн повідомив фанам, що йде зі сцени через серйозні проблеми зі здоров’ям. А нещодавно він шокував новою заявою: йому залишилось жити десять років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для видання Rolling Stone UK.

Оззі Осборн розповів про стан здоров’я

У 2020 році стало відомо, що екссоліст гурту Black Sabbath страждає від хвороби Паркінсона. До свого недугу він ставиться доволі спокійно.

&quot;Мені залишилось 10 років&quot;. Оззі Осборн розповів про свій стан здоров'я

Оззі Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

"У кращому випадку, у мене залишилося 10 років, а коли ти стаєш старшим, час набирає швидкість. Мені подобається ідея, що якщо у тебе невиліковна хвороба, ти можеш поїхати куди-небудь до Швейцарії і швидко все вилікувати", - зізнався Оззі.

Осборн зазначив, що він не боїться смерті, але хоче уникнути "тривалого, болісного і жалюгідного існування".

Нагадаємо, раніше артист розповів, як живе з хворобою Паркінсона.

&quot;Мені залишилось 10 років&quot;. Оззі Осборн розповів про свій стан здоров'я

Оззі Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

"Вам здається, що ви піднімаєте ноги, але нога не рухається. У мене таке відчуття, що я ходжу у свинцевих чоботях", - зізнався він.

Також виконавець говорив, що на постійній основі приймає антидепресанти, які підтримують його стан у відносній нормі.

Для довідки

Оззі Осборн прославився у 1970-х як фронтмен знаменитої хеві-метал-групи Black Sabbath, виконавши такі культові пісні, як "War Pigs", "Iron Man" і "Paranoid".

&quot;Мені залишилось 10 років&quot;. Оззі Осборн розповів про свій стан здоров'я

Black Sabbath (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

Він розпочав успішну сольну кар'єру у 1979 році, заробивши увагу своїми обурливими публічними виступами і викликавши гнів консервативних гуртів.

Пізніше артист зібрав новий легіон шанувальників, з’явившись у популярному реаліті-шоу "Осборни".

І тут на Оззі знову чекав успіх, бо "The Osbournes" були першим шоу такого роду, яке коли-небудь вигравало премію "Еммі".

Раніше ведучий Формули-1 відповів на питання про здоров'я Міхаеля Шумахера.

Також ми розповідали, що прийомний син Мірошниченків переніс серйозну операцію.

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