"Відбулося" або "сталося"? Як припинити робити помилки та зробити свою мову вишуканою
Українські слова "відбуватися", "ставатися" і "траплятися" мають подібне значення, але різняться за стилістичними та душевними відтінками. Важливо розуміти, коли та яке з них доречніше використовувати.
Як правильно вживати слова "відбулося", "сталося", "трапилося", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Загальноприйняте слово "відбуватися" часто асоціюється з негативними подіями. Наприклад, можна сказати: "відбулося лихо", "відбулася аварія", "відбувся приліт".
Однак насправді це слово також підходить для опису позитивних подій, що підкреслює важливість або знаковість моменту. Приміром, "Учора нарешті відбулася довгоочікувана подія - нам дозволили стріляти американською зброєю по Росії".
Слово "відбутися" часто використовується для опису подій, які мають важливе значення або для підкреслення фактів, особливо в контексті чогось значного або формального.
Воно також може бути асоційоване з негативними ситуаціями, тому що часто зустрічається в контекстах, що описують нещастя чи нещасливі випадки.
Натомість "ставатися" та "траплятися" мають нейтральний відтінок і можуть вживатися як щодо позитивних, так і негативних подій. Зазвичай їх використовують саме у питання (коли ще невідомо, радіти чи сумувати): Що сталося? Трапилося щось погане?
Однак при цьому "трапилося диво", але "сталася біда". Матч може "відбутися".
"Статися" - трапитися, мати місце. Сталася важлива подія, сталася трагедія, сталася затримка, сталася біда, з ним сталося щось дивне, стався переполох, хоч би не сталося голоду, що з тобою сталося?
"Трапилося" - в українській мові використовується для позначення події, яка сталася, часто в контексті випадкових чи непередбачуваних ситуацій.
Це слово має нейтральний відтінок, тому воно може використовуватися як для негативних, так і для позитивних подій, але у зовнішньому вигляді асоціюється з подіями, які стали без планування або волі людини.
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Під час написання матеріалу використані джерела: колонка мовознавця Олександра Стукало для Liga, Словник української мови, Горох.