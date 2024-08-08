Видаляє бруд наче чарівна паличка: 10 способів використання меламінової губки в побуті

Почистити плиту від жиру

Меламінова губка - один з найпростіших способів усунути пригорілий жир з газової плити. Цей предмет також творить дива з брудом на пласких електричних плитах.

Видалити лак для волосся з інструментів

Після використання на інструментах для укладання - гребінцях та плойках - може утворитися тонкий шар лаку. Якщо ви помітили плівку на потрібних інструментах для волосся, проведіть по їхній поверхні злегка змоченою губкою.

Відновити брудну комп'ютерну клавіатуру

Прибирати бруд і жир з клавіатури комп'ютера чи ноутбука може бути складно. Проте можна полегшити завдання, провівши меламіновою губкою по клавішах.

Однак попередньо треба вимкнути клавіатуру. Таким способом можна почистити і комп'ютерну мишу.

Прибрати засохлу собачу слину

Слиняві домашні улюбленці роблять ваші стіни плямистими? Спробуйте цей засіб для усунення плям, провівши меламіновою губкою по слідам на стінах. До того ж цей предмет може усунути плями від води, випадково розлитої на поверхню.

Стерти зі стін "шедеври" дітей

Якщо юні художники обирають замість паперу стіни - виправити ситуацію можна меламіновою губкою. Зазначають, що вона чудово прибирає сліди з маркерів, крейди та кольорових олівців.

Видалити іржу

Якщо ви підняли пляшечку крему для гоління з ванни і знайшли під нею кільце іржі, не варто лякатися забруднення поверхні. Радять провести по плямі губкою, щоб миттєво усунути іржу.

Освіжити білі кросівки

Після дня на пікніку в лісі або коли з'являються потертості від повсякденного використання, меламінова губка також стане в пригоді. Достатньо лише злегка зволожити її і провести губкою по поверхні взуття.

Почистити мікрохвильовку та холодильник

Коли в цих кухонних приладах накопичуються бризки та розливи, їх можна легко витерти губкою. Звісно, прилади слід відімкнути від електромережі на час прибирання.

Прибрати після приготування їжі

Якщо ви коли-небудь смажили буряк або виймали кісточки з граната, ви знаєте, які плями вони залишають після себе. Ця губка видалить їх разом зі слідами від спецій та інших високопігментованих інгредієнтів.

Освіжити потьмянілі шви між плитками

Шви між плитками легко стають брудними, а чистити такі щілини - не надто легко. Якщо колись білі плиткові шви стали тьмяними, поверніть їм колір та чистоту меламіновою губкою.