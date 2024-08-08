Удаляет грязь как волшебная палочка: 10 способов использования меламиновой губки в быту

Почистить плиту от жира

Меламиновая губка - один из самых простых способов устранить пригоревший жир из газовой плиты. Этот предмет также творит чудеса с грязью на плоских электрических плитах.

Удалить лак для волос из инструментов

После использования на инструментах для укладки - расческах и плойках - может образоваться тонкий слой лака. Если вы заметили плёнку на нужных инструментах для волос, проведите по их поверхности слегка смоченной губкой.

Восстановить грязную компьютерную клавиатуру

Убирать грязь и жир с клавиатуры компьютера или ноутбука может быть сложно. Однако можно облегчить задачу, проведя меламиновой губкой по клавишам.

Но предварительно нужно отключить клавиатуру. Таким способом можно почистить и компьютерную мышь.

Убрать засохшую собачью слюну

Слюнявые домашние любимцы делают ваши стены пятнистыми? Попробуйте это средство для устранения пятен, проведя меламиновой губкой по следах на стенах. К тому же этот предмет может устранить пятна от воды, случайно разлитой на поверхность.

Стереть со стен "шедевры" детей

Если юные художники выбирают вместо бумаги стены - исправить ситуацию можно меламиновой губкой. Отмечают, что она отлично убирает следы от маркеров, мела и цветных карандашей.

Удалить ржавчину

Если вы подняли бутылочку крема для бритья с ванны и нашли под ней кольцо ржавчины, не стоит пугаться загрязнения поверхности. Советуют провести по пятну губкой, чтобы мгновенно устранить ржавчину.

Освежить белые кроссовки

После дня на пикнике в лесу или когда появляются потертости от повседневного использования, меламиновая губка также пригодится. Достаточно слегка увлажнить ее и провести губкой по поверхности обуви.

Очистить микроволновку и холодильник

Когда в этих кухонных приборах скапливаются брызги и разливы, их можно легко вытереть губкой. Конечно, приборы следует отключить от электросети на время уборки.

Убрать после приготовления пищи

Если вы когда-нибудь жарили свеклу или вынимали косточки из граната, вы знаете, какие пятна они оставляют после себя. Эта губка удалит их вместе со следами от специй и других высокопигментированных ингредиентов.

Освежить потускневшие швы между плитками

Швы между плитками легко становятся грязными, а чистить такие щели - не слишком легко. Если белые плиточные швы стали тусклыми, верните им цвет и чистоту меламиновой губкой.