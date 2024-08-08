Удаляет грязь как волшебная палочка: 10 способов использования меламиновой губки в быту
Меламиновая губка, недавно появившаяся на рынке товаров для быта, помогает быстро и легко убирать разнообразные пятна и загрязнения. Благодаря своим свойствам, такую губку можно использовать в разных ситуациях.
О способах использования меламиновой губки рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Почистить плиту от жира
Меламиновая губка - один из самых простых способов устранить пригоревший жир из газовой плиты. Этот предмет также творит чудеса с грязью на плоских электрических плитах.
Удалить лак для волос из инструментов
После использования на инструментах для укладки - расческах и плойках - может образоваться тонкий слой лака. Если вы заметили плёнку на нужных инструментах для волос, проведите по их поверхности слегка смоченной губкой.
Восстановить грязную компьютерную клавиатуру
Убирать грязь и жир с клавиатуры компьютера или ноутбука может быть сложно. Однако можно облегчить задачу, проведя меламиновой губкой по клавишам.
Но предварительно нужно отключить клавиатуру. Таким способом можно почистить и компьютерную мышь.
Убрать засохшую собачью слюну
Слюнявые домашние любимцы делают ваши стены пятнистыми? Попробуйте это средство для устранения пятен, проведя меламиновой губкой по следах на стенах. К тому же этот предмет может устранить пятна от воды, случайно разлитой на поверхность.
Стереть со стен "шедевры" детей
Если юные художники выбирают вместо бумаги стены - исправить ситуацию можно меламиновой губкой. Отмечают, что она отлично убирает следы от маркеров, мела и цветных карандашей.
Удалить ржавчину
Если вы подняли бутылочку крема для бритья с ванны и нашли под ней кольцо ржавчины, не стоит пугаться загрязнения поверхности. Советуют провести по пятну губкой, чтобы мгновенно устранить ржавчину.
Освежить белые кроссовки
После дня на пикнике в лесу или когда появляются потертости от повседневного использования, меламиновая губка также пригодится. Достаточно слегка увлажнить ее и провести губкой по поверхности обуви.
Очистить микроволновку и холодильник
Когда в этих кухонных приборах скапливаются брызги и разливы, их можно легко вытереть губкой. Конечно, приборы следует отключить от электросети на время уборки.
Убрать после приготовления пищи
Если вы когда-нибудь жарили свеклу или вынимали косточки из граната, вы знаете, какие пятна они оставляют после себя. Эта губка удалит их вместе со следами от специй и других высокопигментированных ингредиентов.
Освежить потускневшие швы между плитками
Швы между плитками легко становятся грязными, а чистить такие щели - не слишком легко. Если белые плиточные швы стали тусклыми, верните им цвет и чистоту меламиновой губкой.
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