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Видає запах! Жінки носом можуть відрізнити холостяка від одруженого чоловіка

Жіночий нюх має унікальну здатність (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Ми часто чуємо фразу, що очі - це дзеркало душі, а вчені додають, що ніс - це вхід у спальню. Такого висновку вони дійшли після дослідження, яке виявило унікальну жіночу здатність - визначати, чи одружений чоловік по запаху тіла.

Про це повідомляють на сайті Science Alert.

Як провели експеримент

Результати останніх досліджень свідчать, що люди, які люблять глибоко вдихати чужі природні аромати, ймовірно, загалом мають більшу сексуальну мотивацію. Наприклад, гетеросексуальних чоловіків більше приваблює жіночий запах, коли в партнерки критичні дні або вона сильно збуджена.

Такі спостереження підштовхнули науковців до наступного дослідження.

В Австралії 82 гетеросексуальні жінки у віці від 18 до 35 років попросили оцінити запахи тіла та обличчя гетеросексуальних чоловіків. Половина жінок були самотніми, а інша половина - у стосунках.

Жінки можуть визначати любовний статус чоловіка за запахом (фото: Freepik)

Кожна жінка оцінила 3 ​​неодружених чоловіків і 3 чоловіків у шлюбі, випадково вибраних із 89 анонімних учасників. Дослідники дали цим чоловікам футболку, щоб вони носили її добу.

Жінкам-учасницям ставили запитання на зразок "Наскільки вам подобається/не подобається цей запах?" і "Наскільки сексуально пахне цей запах?". Після цього жінкам показували світлини чоловіків, а вони оцінювали чоловіків за привабливістю, інтелектом, вірністю тощо.

Що показало дослідження

Дослідники виявили, що запах тіла неодружених чоловіків пахне сильніше для всіх жінок, ніж природний запах чоловіків, які в стосунках. Цікаво, що жінки оцінили обличчя холостяків як більш мужні, ніж обличчя одружених. Самотні жінки оцінили їх однаково.

"З еволюційної точки зору жінкам може бути вигідно мати можливість виявляти хіміосигнали, які попереджають про шлюб, і зрештою допоможуть уникнути залицяння з "зайнятими" чоловіками", - йдеться в дослідженні.

На зміну запаху тіла впливають гормони, зокрема тестостерон (фото: Freepik)

Раніше ми розповідали, чому жінка втрачає інтерес до чоловіка.

Читайте також, як запахи впливають на зміцнення імунітету.

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