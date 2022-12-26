Запахи впливають на імунітет! Вчені назвали аромати, які "включають" захисну реакцію організму

Група вчених зі шведського університету перевірила гіпотезу про те, що різні запахи можуть впливати на імунітет людини. Виявилося, що неприємні аромати можуть "включити" захисну реакцію організму.

Про це йдеться у статті журналу Evolution, Medicine та Public Health.

Запахи дуже тісно пов'язані з хворобами та здоров'ям людини. У новому дослідженні вчені показали, що нюх передає сигнали хвороби як у людей, так і у тварин. Крім того, неприємні запахи можуть викликати підготовчу імунну відповідь у людей.

Учасникам експерименту запропонували 16 різних запахів - 12 неприємних та 4 нейтральних. Нейтральні: дистильована вода, мінеральна олива, фталат та пропіленгліколь. До списку неприємних запахів увійшли ті, які викликають огиду, у тому числі - ферментованого оселедця, французького сиру, гнилих дріжджів, штучні аромати-суміші сечі та поту.

Усі учасники самостійно оцінювали ступінь відрази до ароматів за шкалою від 0 до 100.

При цьому вчені збирали під час експерименту електроміографічні дані про активність мімічних м'язів у відповідь на той чи інший запах.

На першому етапі добровольці визначали своє ставлення до запахів, на другому їм знову запропонували понюхати зразки та в'яли зразки слини.

При цьому дослідники відстежували концентрацію фактора некрозу пухлини TNF-альфа та секреторного імуноглобуліну А.

TNF-альфа - це білок, який виділяють імунні клітини у ротовій порожнині у відповідь на появу бактерій. Вони стимулюють захист організму і готуються до їх вторгнення та знищення. Схожим способом діє і slgA – його виробляють клітини слизової оболонки, щоб не дозволити бактеріям закріпитися.

Виявилося, що суб'єктивне та об'єктивне ставлення людей до певних ароматів, а також рівні TNF-альфа у слині збільшились одразу після впливу запахів у зразках у 36 людей.

Дослідження показує, що між поведінковими механізмами уникнення патогенів при вдиханні неприємних запахів та емоцією огиди є взаємозв'язок. І такий самий зв'язок є між механізмами видалення патогенів, полегшеними запальними медіаторами.

Тобто імунний захист починає виробляти антитіла в ротовій порожнині щоразу, коли людина нюхає щось неприємне, що викликає огиду.