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Чому чоловік втрачає інтерес до жінки: всього три причини

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Понеділок 26 грудня 2022 22:22
Чому чоловік втрачає інтерес до жінки: всього три причини Чому чоловік втрачає інтерес до жінки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Із часом пристрасні гарячі стосунки можуть перетворюватися на монотонну рутину, і зв'язок в парі ризикує зникнути. Спробуємо розібратися, чому так трапляється зі сторони чоловіка, і з яких причин він може втратити інтерес до жінки в інтимному плані.

Про це йдеться на каналі Telegram Сексологія.

Чому чоловік перестає хотіти свою партнерку?

  • Він багато працює

Якщо чоловік багато працює, то йому може і не захотітися сексу після повернення додому. Краще поспати зайві півгодини!

Порада: дайте партнерові спокій ввечері, коли він втомлений і, можливо, роздратований. Краще підсуньтеся до нього вранці.

  • У нього стрес

Чоловіки нерідко переймаються через роботу або гроші, особливо якщо трапилося несподіване звільнення чи фінансові втрати. При чому через деякі установки з дитинства ("будь мужиком", "не плач, ти ж не дівчинка") він може тримати це в собі й робити ще гірше.

Порада: допоможіть йому пройти через це, а коли труднощі залишаться позаду, інтим повернеться у ваше життя.

  • Монотонність

Інтим з часом взагалі зникає через кругообіг робочих і домашніх справ, а стосунки переростають у дружні.

Порада: повертайте близькість назад! Звісно, це не миттєвий процес, а покроковий: еротичне повідомлення, легкий флірт, бісики в очах.

І обов'язково знаходьте час побути удвох, не відволікаючись на гаджети, дітей, родичів чи побутові клопоти.

Раніше ми писали, що таке фригідність, і чи це справді проблема.

Крім того читайте про вірні ознаки того, що чоловік чи жінка вас зраджують.

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