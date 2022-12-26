Чому чоловік втрачає інтерес до жінки: всього три причини
Із часом пристрасні гарячі стосунки можуть перетворюватися на монотонну рутину, і зв'язок в парі ризикує зникнути. Спробуємо розібратися, чому так трапляється зі сторони чоловіка, і з яких причин він може втратити інтерес до жінки в інтимному плані.
Про це йдеться на каналі Telegram Сексологія.
Чому чоловік перестає хотіти свою партнерку?
- Він багато працює
Якщо чоловік багато працює, то йому може і не захотітися сексу після повернення додому. Краще поспати зайві півгодини!
Порада: дайте партнерові спокій ввечері, коли він втомлений і, можливо, роздратований. Краще підсуньтеся до нього вранці.
- У нього стрес
Чоловіки нерідко переймаються через роботу або гроші, особливо якщо трапилося несподіване звільнення чи фінансові втрати. При чому через деякі установки з дитинства ("будь мужиком", "не плач, ти ж не дівчинка") він може тримати це в собі й робити ще гірше.
Порада: допоможіть йому пройти через це, а коли труднощі залишаться позаду, інтим повернеться у ваше життя.
- Монотонність
Інтим з часом взагалі зникає через кругообіг робочих і домашніх справ, а стосунки переростають у дружні.
Порада: повертайте близькість назад! Звісно, це не миттєвий процес, а покроковий: еротичне повідомлення, легкий флірт, бісики в очах.
І обов'язково знаходьте час побути удвох, не відволікаючись на гаджети, дітей, родичів чи побутові клопоти.
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