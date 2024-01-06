Від зірки "Території А" до волонтерства. Як живе і виглядає сьогодні Марина Одольська

Становлення зірки

У 1994 році майбутня співачка закінчила Кам'янець-Подільський коледж культури та мистецтв. І в тому ж таки році стала мамою - Одольська народила першого сина Микиту.

Через три роки вона підписала контракт із "Територією А" та випустила кліп на пісню "Твій літак". Надалі її кар'єрне та особисте життя переплелися між собою, оскільки Марина вийшла заміж за співака Сергія Манека.

Спільний союз дав свій результат: 2002 року вони випустили спільний альбом "Дует. Ком. Юей". А 2005 року з'явився інший результат любові - донька Люба.

Марина Одольська з донькою Любою (фото: facebook.com/odolska)

У тому ж році подружжя ділилося з шанувальниками порадами, як уникнути розлучення. Але доля буває злою, тому 2011 року Одольська йде від Манека через його алкогольну залежність останнього.

Згодом вона одружилася зі звукорежисером Євгеном Івановим і народила двох синів Лева та Андрія.

Марина Одольська зі своїми синами (фото: facebook.com/odolska)

Марина Одольська та війна

Співачка завжди мала чітку проукраїнську позицію та не боялася виявляти її. У 2015 році вона долучилася до акції "Так працює пам'ять", присвяченої пам'яті Данила Дідіка і всім, хто віддав життя за незалежність України.

З початком повномасштабної війни РФ проти України Одольська взялася за активне волонтерство. Відтепер на свій день народження вона відкриває збори та просить друзів і підписників надсилати туди суми, які вони витратили б на подарунок.

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Так, наприклад, у 2023 році Марина збирала на супутниковий термінал Starlink для аеророзвідниць 516-го батальйону першої штурмової бригади імені Івана Богуна.

А ще Марина Одольська не забуває про рідну "Територію А". Вона щороку нагадує про день народження улюбленого хіт-параду своїм підписникам.

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