Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історії

Парашютне пальто

Автором цієї концепції був кравець на ім'я Франц Райхельт. У 1912 році він вирішив самостійно випробувати свій винахід, зробивши стрибок із нижнього рівня Ейфелевої вежі в Парижі. На жаль, його задум не увінчався успіхом і винахідник загинув.

Тим не менш, завдяки подібним новаторським ідеям з'явилися вінгсьюти (спеціальні костюми з крилами для бейсджампінгу), а також крісла для пілотів, що катапультуються.

Парашютне пальто Франца Райхельта (фото: Wikipedia)

Кавові капсули

Насправді вони виявилися неймовірно марнотратними. Навіть їхній автор Джон Сільван шкодує про свій винахід.

Дослідження показують, що щорічний глобальний слід, вироблений капсулами, становить понад півмільйона тонн. Вони розкладаються 500 років.

Кавові капсули (фото: Unsplash)

Триколісний електровелосипед Sinclair C5

Його висота становила лише 80 сантиметрів. Цей транспортний засіб виділявся своєю низькою конструкцією у порівнянні з іншими автомобілями. Незважаючи на такі параметри, він позиціонувався як засіб, призначений для використання на дорогах.

Проте через невисокий запас ходу у 32 кілометри і максимальну швидкість 24 км/год, мало хто вирішувався на експлуатацію, незважаючи на рекламні зусилля.

Проте цей винахід, який випередив свій час, підкреслює ВВС. Якби Sinclair C5 був випущений сьогодні, у нього могло бути набагато більше успіху.

Триколісний електровелосипед Sinclair C5 (фото: The Guardian)

Випливаюча реклама

У це важко повірити, але Ітан Цукерман вигадав її для допомоги, а не завади. Пізніше він вибачився за свій винахід, запевнивши, що його "наміри справді були добрими".

Спливаюча реклама на робочому столі (фото: Engadget)

Водневі дирижаблі

Аварії з ними були досить звичайним явищем, але вибух "Гінденбурга" у 1937 році, внаслідок якого загинули 36 людей, одним махом поклав край епосі дирижаблів.

Водневий дирижабль (фото: Wikipedia)

SEGA Dreamcast

Багато хто досі асоціює назву SEGA зі спогадами про пізні ночі, присвячені спробам пройти Sonic the Hedgehog перед сном. Тим не менш, через відсутність сторонніх ігор і успішного випуску PlayStation 2 від Sony, приставка SEGA не змогла досягти успіху.

SEGA Dreamcast (фото: GameStop)

Жувальна гумка

Одним із ключових компонентів у сучасній жувальній гумці є полівінілацетат, різновид пластику, який важко видалити, якщо він потрапить на взуття чи тротуари. На щастя, з'являються нові види жувальної гумки, позбавлені цього компонента.

Жувальна гумка (фото: Wikipedia)

Формат відеокасет Betamax

Він був кращим з точки зору якості зображення в порівнянні з конкурентом VHS, але дорожче. Ціна згодом і вирішила його долю.

Відеокасета Betamax (фото: Wikipedia)

Пластикові пакети для перенесення

Інженер Стен Густав Тулін припускав, що люди можуть багаторазово використовувати ці вироби. Насправді вони виявилися майже невбиваними, але не на благо, а на шкоду.

Деякі дослідження передбачають, що до 2050 в океанах буде більше пластикових пакетів, ніж риби. Разом з тим розкладання цих матеріалів займає століття.

Пластиковий пакет на пляжі (фото: Pixabay)

Apple Newton MessagePad

Папір і ручка є класичною комбінацією. Проте на початку 1990-х Apple вирішила внести сучасний підхід у цей традиційний дует.

Проблема, пов'язана з використанням планшета, полягала в його високій вартості і, переважно, в обмеженій функціональності. Розпізнавання рукописного тексту виявилося недостатньо ефективним.

Apple Newton MessagePad (фото: Science Museum Group Collection)