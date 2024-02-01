От жвачки до кофейных капсул. Названы 10 худших изобретений в истории

В нашем мире далеко не все изобретения характеризуются тщательным изучением и практической полезностью. Некоторые из них либо не соответствуют своему предназначению, либо оказываются вообще бесполезными.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 10 худших изобретений в истории со ссылкой на британский научно-популярный журнал BBC Science Focus.
Автором этой концепции был портной по имени Франц Райхельт. В 1912 году он решил самостоятельно испытать свое изобретение, совершив прыжок с нижнего уровня Эйфелевой башни в Париже. К сожалению, его замысел не увенчался успехом, и изобретатель погиб.
Тем не менее, благодаря подобным новаторским идеям появились вингсьюты (специальные костюмы с крыльями для бейсджампинга), а также катапультируемые кресла для пилотов.
На практике они оказались невероятно расточительными. Даже их автор Джон Сильван сожалеет о своем изобретении.
Исследования показывают, что ежегодный глобальный след, производимый капсулами, составляет более полумиллиона тонн. Они разлагаются 500 лет.
Его высота составляла всего 80 сантиметров. Это транспортный средство выделялось своей низкой конструкцией, в сравнении с другими автомобилями. Несмотря на такие параметры, оно позиционировалось как средство, предназначенное для использования на дорогах.
Однако из-за невысокого запаса хода в 32 километра и максимальной скорости 24 км/ч, мало кто решался на эксплуатацию, несмотря на рекламные усилия.
Тем не менее, это изобретение, которое опередило свое время, подчеркивает ВВС. Если бы Sinclair C5 был выпущен сегодня, у него могло бы быть гораздо больше успеха.
В это сложно поверить, но Итан Цукерман придумал ее для помощи, а не помехи. Позже он извинился за свое изобретение, заверив, что его "намерения действительно были благими".
Аварии с ними были довольно обычным явлением, но взрыв "Гинденбурга" в 1937 году, в результате которого погибли 36 человек, одним махом положил конец эпохе дирижаблей.
Многие до сих пор ассоциируют название SEGA с воспоминаниями о поздних ночах, посвященных попыткам пройти Sonic the Hedgehog перед сном. Тем не менее, из-за отсутствия сторонних игр и успешного выпуска PlayStation 2 от Sony, приставка SEGA не смогла добиться успеха.
Одним из ключевых компонентов в современной жевательной резинке является поливинилацетат, разновидность пластика, который трудно удалить, если он попадет на обувь или тротуары. К счастью, появляются новые виды жевательной резинки, лишенные этого компонента.
Он был лучше с точки зрения качества изображения по сравнению с конкурентом VHS, но дороже. Цена со временем и решила его судьбу.
Инженер Стен Густав Тулин предполагал, что люди смогут многократно использовать эти изделия. На практике они оказались почти неубиваемыми, но не во благо, а во вред.
Некоторые исследования предсказывают, что к 2050 году в океанах будет больше пластиковых пакетов, чем рыбы. Вместе с тем, разложение этих материалов занимает столетия.
Бумага и ручка представляют собой классическую комбинацию. Однако в начале 1990-х годов Apple решила внести современный подход в этот традиционный дуэт.
Проблема, связанная с использованием планшета, заключалась в его высокой стоимости и, в большей степени, в ограниченной функциональности. Распознавание рукописного текста оказалось недостаточно эффективным.
Раньше мы писали про необычные изобретения, которые выглядят как чьи-то шутки.
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