Від святої води до лайки: ось, як відлякували нечисть наші пращури

Українці вірили в існування різноманітних істот, які могли завдати шкоди - наприклад, чортів. Тож пращури вигадали певні способи відлякати темні сили та захистити себе від неприємностей. Деякі з методів при цьому доволі кумедні.

Про те, як відганяли чортів наші предки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Володимира Галайчука, професора кафедри етнології ЛНУ імені Івана Франка, в науково-популярному YouTube-подкасті "Пороблено".

Перехреститися

Вважалося, що, перехрестивши себе і все, що навколо, можна відігнати нечисть. До того ж, хрестячись, могли читати молитву, щоб зробити захист ефективнішим. Цей ритуал був обов'язковим перед сном - в основному перехрещували двері та вікна, щоб чорти не змогли залізти до оселі.

Також хрестили піч, адже вірили, що в хату можна потрапити через димар. Крім цього, відомо, що існував подібний спосіб "перехрестити" вхід до хати за допомогою крейди - нею малювали хрести над дверима.

Поставити в хаті святу воду

Свята вода, як молитва та хрещення, була одним з найбільш розповсюджених способів захисту від нечистої сили. Освячену воду розливали по банках або кухликах, або могли носити з собою. Щоб відлякати нечисть, на неї було достатньо бризнути святою водою.

Розсипати мак або полин

Деякі рослини, на думку наших предків, мали магічні властивості та відганяли лихі сили. Для цього освячувати зілля навіть не було обов'язковим.

Зазвичай мак розсипали навколо себе, а полин вплітали у вінки, або розкладали по хаті. Тоді лукавий не міг наблизитися до оселі.

Носити залізні предмети

Пращури вірили, що чорти остерігаються заліза. Тому, щоб захиститися від злих сил, з собою неодмінно носили голку, залізний ніж або інший металевий предмет.

До того ж мала значення гострота предмета. Чим гостріший ніж або голка - тим краще вони відлякують нечисту силу.

Надягнути одяг навиворіт

На думку наших предків, якщо людина заблукала - її водить неправильним шляхом нечиста сила. В народі це явище отримало назву "завести в блуд".

Проте існував надзвичайно простий спосіб захисту - перевдягнути одяг навиворіт. Вважалося, що це допоможе позбутися дії нечисті.

Лаятися

Попри поширену думку, що чортів найкраще відганяє молитва або хрест, пращури мали абсолютну протилежний спосіб захисту - лайку. Цей метод використовували, якщо молитва не допомагала.