Чому жаба лізе в хату: ось, що говорять прикмети і забобони

Жаба, яка лізе до оселі, може неабияк налякати - адже будинок не є природним середовищем земноводних. Дехто вважає, що це неодмінно принесе проблеми, а дехто вважає, що така поведінка жаби - до хорошої новини.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, що означає ця прикмета, а також як можна запобігти біді.

Жаба лізе до хати - хороша чи погана прикмета

У багатьох культурах жаба асоціюється з різними аспектами життя. В одних традиціях її вважають символом багатства і удачі, в інших - попередженням про неприємності або хвороби.

Наприклад, наші пращури вірили, що на жабу (а також на змію чи кота) перетворюється місцева відьма. В такій подобі вона легко пробиралася в хлів і наводила пристріт на корів - щоб не було молока.

Водночас за іншими легендами жаба символізувала родючість, вбивати її - гріх. Тому непрохану гостю, як і інших тварин, обережно спроваджували або чекали, допоки земноводне втече.

Крім цього, в східних культурах жаба - символ неабиякої удачі і багатства. До цих земноводних ставляться з великою пошаною та навіть виготовляють з металу та каменів фігурки жабок - до грошей.

Якщо жаба потрапила до вашого дому, вважається, що це знак того, що в житті настає період змін, а отже, ви повинні бути готовими до нового етапу.

До того ж жаба традиційно асоціюється з водною стихією, адже вона живе в вологих середовищах. Тому її поява в домі може означати, що найближчими днями варто очікувати на сильний дощ або зміну погодних умов.

Поведінка і колір жаби

Колір та розмір жаби, яка лізе до хати, впливають на трактування прикмет. Зокрема:

жаба коричнева, ще й велика - до сварок з колегами на роботі

жаба зеленого кольору - будуть сварки з близькими людьми чи родичами

Поведінка і колір жаби, яка лізе до хати, впливає на значення забобону (ілюстративне фото: Freepik)

Проте поведінка непроханої гості також має різні пояснення, наприклад:

жаба сидить біля будинку - в родині можуть бути неприємності

якщо жаба сидить під дверима - до різноманітних новин або змін

жаба залізла в оселю, але сидить біля дверей - приїдуть родичі

після того, як жаба залізла до хати, вона швидко перестрибнула поріг - гості приїдуть, але не затримуються надовго

жаба сидить в будинку і квакає - буде дощ

жаба стрибає по столу - можуть бути проблеми з фінансами

Що робити, якщо жаба лізе до хати

Попри різноманіття трактувань, боятися жаби не варто. Як зазначають зоозахисники, жаба може шукати нову оселю через руйнування природного середовища, тому може лізти до підвалів або будинків з високим рівнем вологості.

Якщо жаба лізе до хати - її не можна вбивати (ілюстративне фото: Freepik)

Втім, залишати гостю як домашню тваринку не варто. Однак, виганяти її або завдавати жабі шкоди категорично не можна - це може прикликати ще більше неприємностей. Найкраще - відчинити двері та дозволити жабі піти самостійно.