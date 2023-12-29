Від Xiaomi до Apple: 10 найкращих смарт-годинників у 2023 році

Apple Watch Series 9

За заявою представників платформи, цей годинник вважається оптимальним вибором для більшості користувачів iPhone. У цій моделі впроваджено більш продуктивний чіпсет, підтримка жестового керування двома пальцями та помітно покращена яскравість дисплея.

Ціна: 21 000 гривень

Apple Watch Series 9 (фото: Comfy)

Apple Watch Ultra 2

Ця версія ідеально підходить для тих, хто шукає найвищий рівень годинника для iPhone. Watch Ultra 2 обладнані тією ж кнопкою дій, що настроюється, обертається заводною головкою для зручності використання навіть у рукавичках, а також успадковує всі переваги моделі Watch Series 9.

Ціна: 33 000 гривень

Apple Watch Ultra 2 (фото: Yabloki)

Samsung Galaxy Watch6

Цей годинник є одним з кращих варіантів для поєднання з Android-смартфоном. Нова модель тепер доступна у двох розмірах: 40 та 44 мм. В іншому багато залишилося незмінним - міцне сапфірове скло, що захищає дисплей, 5-нм процесор, а також операційна система Google Wear OS 4 з One UI Watch 5.

Ціна: 12 000 гривень

Samsung Galaxy Watch6 (фото: MOYO)

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch6 Classic повернув собі безель, що обертається, і це виявилося досить важливою зміною. Крім того, було збільшено розмір дисплея, надавши вибір між 1,3 та 1,5 дюйма. Це найкращий годинник Samsung у 2023 році, але Watch6 Pro в лінійці все ж таки не вистачає, зазначили в GSMArena.

Ціна: 14 000 гривень

Samsung Galaxy Watch6 Classic (фото: Rozetka)

Huawei Watch GT 4

У всіх згаданих вище годинників є загальна властивість: вони забезпечують роботу без підзарядки всього кілька днів, а у випадку пристроїв Apple навіть всього один день. Саме в цьому контексті Huawei Watch GT 4 виділяються, здатні легко протриматися цілий тиждень. Крім того, вони привабливо виглядають та пропонують більш доступні ціни порівняно з конкурентами.

Ціна: 10 700 гривень

Huawei Watch GT 4 (фото: Фокстрот)

Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Watch 2 Pro виділяється на тлі інших моделей як один з небагатьох пристроїв з дводіапазонним GPS, що має високу точність. Цей гаджет працює на операційній системі Google Wear OS 4 і здатний протриматися до двох-трьох днів в автономному режимі.

Однак, мабуть, найпривабливішим аспектом Xiaomi Watch 2 Pro є його доступна ціна, яка в Україні складає 15 тисяч гривень.

Xiaomi Watch 2 Pro (фото: e-Katalog)

Google Pixel Watch 2

Цей годинник привертає увагу своїм унікальним, стрімким дизайном. Порівняно з попередньою версією, друга модель обладнана потужнішим чіпсетом та забезпечує збільшений період автономної роботи. У США також доступна повна інтеграція з Fitbit, що набуває особливої значущості на місцевому ринку.

Ціна: 25 000 гривень

Google Pixel Watch 2 (фото: Rozetka)

Garmin Venu 3S

Цей годинник призначений для спортсменів і тих, хто приділяє увагу своєму здоров'ю. Їм притаманний кольоровий AMOLED-дисплей, повний спектр функцій та можливостей від Garmin, а також величезна автономність, що досягає 10 днів. Єдиним недоліком є їхня висока ціна (24 тисяч гривень).

Garmin Venu 3S (4Garmin.com)

Amazfit GTR 4

Економічна та врівноважена модель з AMOLED-екраном розміром 1,43 дюйма, корпусом із нержавіючої сталі та тривалим терміном автономності аж до 14 днів. Amazfit GTR 4 також обладнані динаміком та мікрофоном, що забезпечує можливість приймати дзвінки зі смартфона.

Ціна: 7 000 гривень

Amazfit GTR 4 (фото: Rozetka)

Mobvoi TicWatch Pro 5

Відома модель із двома дисплеями, що працює на операційній системі Wear OS 4, легко забезпечує три дні роботи без підзарядки. При використанні монохромної панелі її автономність може тривати до півтора місяця. Усередині встановлений швидкий процесор Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 та повний комплект датчиків.

Ціна: 17 200 гривень

Mobvoi TicWatch Pro 5 (фото: DARSTAR)