От Xiaomi до Apple: 10 лучших смарт-часов в 2023 году

Apple Watch Series 9

По заявлению представителей платформы, эти часы считаются оптимальным выбором для большинства пользователей iPhone. В этой модели введен более производительный чипсет, поддержка жестового управления двумя пальцами и заметно улучшенная яркость дисплея.

Цена: 21 000 гривен

Apple Watch Series 9 (фото: Comfy)

Apple Watch Ultra 2

Эта версия идеально подходит для тех, кто ищет самый высокий уровень часов для iPhone. Watch Ultra 2 оборудованы той же кнопкой настраиваемых действий, вращается заводной головкой для удобства использования даже в перчатках, а также наследует все преимущества модели Watch Series 9.

Цена: 33 000 гривен

Apple Watch Ultra 2 (фото: Yabloki)

Samsung Galaxy Watch6

Эти часы являются одним из лучших вариантов для совмещения с Android-смартфоном. Новая модель теперь доступна в двух размерах: 40 и 44 мм. В остальном многое осталось неизменным - прочное сапфировое стекло, защищающее дисплей, 5-нм процессор, а также операционная система Google Wear OS 4 с One UI Watch 5.

Цена: 12 000 гривен

Samsung Galaxy Watch6 (фото: MOYO)

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch6 Classic вернул себе вращающийся безель, и это оказалось достаточно важным изменением. Кроме того, увеличен размер дисплея, предоставив выбор между 1,3 и 1,5 дюйма. Это самые лучшие часы Samsung в 2023 году, но Watch6 Pro в линейке все же не хватает, отметили в GSMArena.

Цена: 14 000 гривен

Samsung Galaxy Watch6 Classic (фото: Rozetka)

Huawei Watch GT 4

У всех вышеперечисленных часов есть общее свойство: они обеспечивают работу без подзарядки всего несколько дней, а в случае устройств Apple даже всего один день. Именно в этом контексте Huawei Watch GT 4 выделяются, способны легко продержаться целую неделю. Кроме того, они выглядят привлекательно и предлагают более доступные цены по сравнению с конкурентами.

Цена: 10 700 гривен

Huawei Watch GT 4 (фото: Фокстрот)

Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Watch 2 Pro выделяется на фоне других моделей как одно из немногих устройств с двухдиапазонным GPS, имеющим высокую точность. Этот гаджет работает на операционной системе Google Wear OS 4 и способен продержаться до двух-трех дней в автономном режиме.

Однако, пожалуй, самым привлекательным аспектом Xiaomi Watch 2 Pro является его доступная цена, которая в Украине составляет 15 тысяч гривен.

Xiaomi Watch 2 Pro (фото: e-Katalog)

Google Pixel Watch 2

Эти часы привлекают внимание своим уникальным, стремительным дизайном. По сравнению с предыдущей версией, вторая модель оснащена более мощным чипсетом и обеспечивает увеличенный период автономной работы. В США также доступна полная интеграция с Fitbit, что приобретает особую значимость на местном рынке.

Цена: 25 000 гривен

Google Pixel Watch 2 (фото: Rozetka)

Garmin Venu 3S

Эти часы предназначены для спортсменов и тех, кто уделяет внимание своему здоровью. Им присущ цветной AMOLED-дисплей, полный спектр функций и возможностей от Garmin, а также огромная автономность, достигающая 10 дней. Единственным недостатком является их высокая цена (24 тысячи гривен).

Garmin Venu 3S (4Garmin.com)

Amazfit GTR 4

Экономическая и уравновешенная модель с AMOLED-экраном размером 1,43 дюйма, корпусом из нержавеющей стали и длительным сроком автономности до 14 дней. Amazfit GTR 4 также оборудованы динамиком и микрофоном, что позволяет принимать звонки со смартфона.

Цена: 7 000 гривен

Amazfit GTR 4 (фото: Rozetka)

Mobvoi TicWatch Pro 5

Известная модель с двумя дисплеями, работающая на операционной системе Wear OS 4, легко снабжает три дня работы без подзарядки. При использовании монохромной панели ее автономность может занять до полутора месяцев. Внутри установлен быстрый процессор Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 и комплект датчиков.

Цена: 17 200 гривен

Mobvoi TicWatch Pro 5 (фото: DARSTAR)