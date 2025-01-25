Від "вогненного" до солодкого. 5 сортів перцю, які легко виростити у горщиках вдома

Вирощування перцю в контейнерах - це чудовий спосіб прикрасити ваш балкон або кухню яскравими кольорами, а також забезпечити себе свіжими овочами. Незалежно від того, чи любите ви солодкий перець, чи віддаєте перевагу гострому, ви можете створити власний мініатюрний город, не виходячи з дому.

Чилі де Арбол

Цей сорт перцю має цікаву назву, яка перекладається як "перцеве деревце". Рослина справді схожа на мініатюрне дерево з маленькими стручками довжиною 5-7 см. Чилі де Арбол має гостроту від 15,000 до 30,000 одиниць, тому перед вживанням варто видалити насіння, якщо не хочете надто гострого смаку.

Ці перці добре почуваються у сонячних місцях і мають висоту 30-40 см, що робить їх чудовим декоративним елементом для вашого балкона. Для гарного росту важливо забезпечити регулярний полив і дренаж ґрунту. Перець чилі (фото: Вікіпедія)

Солодкий болгарський перець

Болгарський перець - це універсальний вибір для тих, хто любить солодкий смак і яскраві кольори. Ці перці мають товсту м'якоть і бувають зеленими, жовтими, червоними, помаранчевими, а іноді навіть фіолетовими.

Вирощувати їх у контейнерах дуже просто, адже вони потребують лише достатньо сонячного світла та регулярного поливу. Для найкращого врожаю використовуйте горщики об'ємом 10-15 літрів і легкий ґрунт, збагачений компостом. Червоний болгарський перець містить у два рази більше вітаміну C, ніж зелений, що робить його корисним доповненням до вашого раціону.

Кайєнський перець

Кайєнський перець - ідеальний вибір для тих, хто любить справжню гостроту. Гострота цього сорту варіюється від 30,000 до 50,000 одиниць за шкалою Сковілла. Висота рослини може досягати 120 см, тому обирайте глибокі контейнери об'ємом 15-20 літрів.

Кайєнський перець добре росте у теплих, сонячних умовах, але потребує підживлення добривами з низьким вмістом азоту, щоб уникнути надмірного росту листя. Зрілі плоди довжиною 10-15 см ідеально підходять для сушіння або приготування гострих соусів. Кайєнський перець (фото: Вікіпедія)

Перець халапеньо

Халапеньо - це середньо-гострий перець із пікантним смаком, який чудово підходить для сальси або запіканок. Вони мають компактний розмір, тому легко вміщуються у контейнери діаметром 25 см.

Халапеньо має гостроту від 2,500 до 10,000 одиниць за шкалою Сковілла, що дозволяє насолоджуватися їх смаком навіть тим, хто не любить надто гострих страв. Вирощувати їх слід у добре дренованому ґрунті на сонячному місці, а висота рослини може досягати 90 см. Щоб отримати гарний урожай, удобрюйте рослину раз на місяць.

Перець хабанеро

Цей перець відомий своєю надзвичайною гостротою, яка досягає 100,000-350,000 одиниць. Хабанеро найчастіше зустрічається в червоному або оранжевому кольорі, хоча існують сорти білого, рожевого та навіть коричневого відтінків.

Для вирощування хабанеро потрібна слабокисла, добре дренована ґрунтова суміш із рівнем pH 5-6. Рослина любить тепло і яскраве сонце, а висота куща може сягати 80-100 см. Якщо ви живете у регіоні з теплим кліматом, цей сорт перцю можна вирощувати протягом усього року. Перець хабанеро (фото: Вікіпедія)