6 екзотичних фруктів, які можна легко виростити в теплиці

Екзотичні фрукти та овочі вже давно стали частиною нашого раціону, проте багато з них можна виростити самостійно. Теплиця створює ідеальні умови для тропічних і субтропічних рослин, дозволяючи навіть у помірному кліматі отримувати свіжі врожаї.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість екзотичних рослин, які легко можна виростити у своїй теплиці.

Авокадо

Авокадо - це одна з найпопулярніших екзотичних рослин, яку можна виростити навіть із кісточки. Для теплиці варто обирати карликові сорти, які легко адаптуються до обмеженого простору. Авокадо потребує багато світла, регулярного поливу та температури не нижче 10°C.

У теплиці ця рослина швидко розвивається й через кілька років може дати перший урожай. Авокадо багате на корисні жири й вітаміни, тому стане цінним доповненням до раціону. Свіжі плоди можна використовувати для салатів, смузі та соусів.

Авокадо (фото: Freepik.com)

Манго

Манго - це символ тропічного літа, який можна успішно вирощувати в тепличних умовах. Карликові сорти манго чудово почуваються в теплицях, якщо забезпечити їм достатньо сонячного світла й тепла. Головне - не перезволожувати ґрунт, адже манго не любить застою води.

Регулярне обрізання допоможе сформувати компактне дерево, яке щороку радуватиме яскравими ароматними плодами. Плоди манго багаті на вітаміни А і С, які зміцнюють імунітет. Це ідеальний фрукт для десертів, джемів і фруктових салатів.

Манго (фото: Вікіпедія)

Лайм

Лайм - ще одна чудова рослина, яку можна виростити в теплиці. Цитрусові дерева добре ростуть у контейнерах і легко пристосовуються до тепличних умов. Лайм потребує багато сонця, помірного поливу й періодичного підживлення органічними добривами.

Урожай можна отримувати майже цілий рік, адже лайм плодоносить невеликими партіями. Його плоди ідеально підходять для приготування коктейлів, маринадів і свіжих соусів. Запашна лаймова шкірка також додає неповторного аромату випічці.

Лайм (фото: Вікіпедія)

Маракуя

Маракуя або пасифлора - це не лише смачна, а й декоративна рослина. Її яскраві квіти додають теплиці особливої естетики, а плоди радують унікальним кисло-солодким смаком. Маракуя швидко росте й в’ється, тому їй потрібна опора для стебел.

Для рясного плодоношення необхідно забезпечити регулярний полив і тепло. Плоди маракуї багаті на антиоксиданти й вітамін С, що робить їх корисним доповненням до раціону. Сік маракуї можна використовувати для коктейлів, десертів і свіжих напоїв.

Маракуя (фото: Вікіпедія)

Інжир

Інжир - це одна з найдавніших культур, яка чудово росте в теплицях. Він невибагливий до умов, але потребує добре дренованого ґрунту й достатньо світла. Інжир легко адаптується до обмеженого простору й навіть може вирощуватися в горщиках.

Урожай інжиру збирають кілька разів на рік, що робить його дуже вигідною культурою. Солодкі плоди інжиру містять багато клітковини та мікроелементів, корисних для травлення. Свіжий або сушений інжир чудово підходить для випічки, салатів і здорових перекусів.

Інжир (фото: Вікіпедія)

Папая

Папая - це ще одна рослина, яка легко вирощується в тепличних умовах. Вона швидко росте, досягаючи висоти кількох метрів, але в теплиці краще вибирати карликові сорти. Папая потребує теплої температури, багато світла та регулярного зволоження.

Вже через 6-8 місяців після посадки можна отримати перший урожай ароматних плодів. Папая багата на ферменти, які сприяють травленню, а також містить вітаміни А і С. Її використовують для приготування салатів, соків і навіть гарячих страв.

Папая (фото: Freepik.com)