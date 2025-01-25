От "огненного" до сладкого. 5 сортов перца, которые легко вырастить в горшках дома

Выращивание перца в контейнерах - это отличный способ украсить ваш балкон или кухню яркими цветами, а также обеспечить себя свежими овощами. Независимо от того, любите ли вы сладкий перец или предпочитаете острый, вы можете создать собственный миниатюрный огород, не выходя из дома.

Чили де Арбол

Этот сорт перца имеет интересное название, которое переводится как "перечное деревце". Растение действительно похоже на миниатюрное дерево с маленькими стручками длиной 5-7 см. Чили де Арбол имеет остроту от 15,000 до 30,000 единиц, поэтому перед употреблением стоит удалить семена, если не хотите слишком острого вкуса.

Эти перцы хорошо чувствуют себя в солнечных местах и имеют высоту 30-40 см, что делает их прекрасным декоративным элементом для вашего балкона. Для хорошего роста важно обеспечить регулярный полив и дренаж почвы. Перец чили (фото: Википедия)

Сладкий болгарский перец

Болгарский перец - это универсальный выбор для тех, кто любит сладкий вкус и яркие цвета. Эти перцы имеют толстую мякоть и бывают зелеными, желтыми, красными, оранжевыми, а иногда даже фиолетовыми.

Выращивать их в контейнерах очень просто, ведь они требуют лишь достаточно солнечного света и регулярного полива. Для лучшего урожая используйте горшки объемом 10-15 литров и легкую почву, обогащенную компостом. Красный болгарский перец содержит в два раза больше витамина C, чем зеленый, что делает его полезным дополнением к вашему рациону.

Кайенский перец

Кайенский перец - идеальный выбор для тех, кто любит настоящую остроту. Острота этого сорта варьируется от 30,000 до 50,000 единиц по шкале Сковилла. Высота растения может достигать 120 см, поэтому выбирайте глубокие контейнеры объемом 15-20 литров.

Кайенский перец хорошо растет в теплых, солнечных условиях, но нуждается в подкормке удобрениями с низким содержанием азота, чтобы избежать чрезмерного роста листьев. Зрелые плоды длиной 10-15 см идеально подходят для сушки или приготовления острых соусов. Кайенский перец (фото: Википедия)

Перец халапеньо

Халапеньо - это средне-острый перец с пикантным вкусом, который прекрасно подходит для сальсы или запеканок. Они имеют компактный размер, поэтому легко помещаются в контейнеры диаметром 25 см.

Халапеньо имеет остроту от 2,500 до 10,000 единиц по шкале Сковилла, что позволяет наслаждаться их вкусом даже тем, кто не любит слишком острых блюд. Выращивать их следует в хорошо дренированной почве на солнечном месте, а высота растения может достигать 90 см. Чтобы получить хороший урожай, удобряйте растение раз в месяц.

Перец хабанеро

Этот перец известен своей необычайной остротой, которая достигает 100,000-350,000 единиц. Хабанеро чаще всего встречается в красном или оранжевом цвете, хотя существуют сорта белого, розового и даже коричневого оттенков.

Для выращивания хабанеро нужна слабокислая, хорошо дренированная почвенная смесь с уровнем pH 5-6. Растение любит тепло и яркое солнце, а высота куста может достигать 80-100 см. Если вы живете в регионе с теплым климатом, этот сорт перца можно выращивать в течение всего года. Перец хабанеро (фото: Википедия)