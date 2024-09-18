Від вирощування рослин до створення пасток: як відлякати ос домашніми засобами

Розставити в склянках м'яту

Оси мають гарний нюх, за допомогою якого вони знаходять джерела їжі - саме тому вони майже одразу прилітають на пікніки. Але ця риса також може бути використана проти них.

Існують певні трави та рослини, що відлякують ос своїм різним ароматом, наприклад, лимонник, м'ята, чебрець, евкаліпт, полин, лаврове листя, цитронела та гвоздика.

Триматимуться подалі оси й від чорнобривців та герані. Тож ці рослини можна вирощувати в горщиках, в саду, або навіть розставити у вазах біля вікон.

Збризнути фіранки або одяг ефірною олією

Окрім використання натуральних рослин, ви можете використовувати суміші ефірних олій для відлякування ос. Змішайте ефірні олії гвоздики, лемонграсу та герані, розбавте їх водою та збовтайте перед застосуванням.

Оси не люблять ароматів деяких рослин (ілюстративне фото: Freepik)

Цей метод потрібно регулярно повторювати, але його можна використовувати для обробки ділянок, де оси найчастіше будують гнізда.

Створити спрей від ос з засобу для миття посуду

Для того, щоб створити ефективний домашній спрей від ос, знадобляться:

великий розпилювач;

м'ятна олія;

олія лимонника;

олія герані;

засіб для миття посуду;

вода.

Наповніть порожній розпилювач звичайною водою, додайте 10 -20 крапель кожної з ефірних олій (лимонника, м'яти та герані) на літр води та кілька крапель мила для посуду. Збовтайте спрей перед нанесенням на попередні місця гніздування ос.

Зробити пастку з оцтом

Згідно з дослідженнями, оцтова кислота, що міститься в оцті, змішана з водою, є ефективним розчином, який приманює ос та інших шкідників.

Просто змішайте яблучний оцет, цукор і воду в мисці. Ретельно перемішайте і залиште розчин в пляшці біля гнізда.

Зробити пастку з милом і варенням

Візьміть 2-літрову пляшку і за допомогою ножиць або бритви розріжте пляшку там, де вона починає звужуватися. Наповніть нижню половину 2-літрової пляшки водою, цукром і господарським милом і ретельно перемішайте.

Рівень рідини в нижній половині пляшки має бути нижчим, ніж до горлечка пляшки. Відкрутіть кришку пляшки і замажте горлечко варенням.

Переверніть верхню половину пляшки так, щоб вона звисала з отвору в нижній половині, і скріпіть обидві частини скотчем, щоб вони були надійно закріплені. Поставте осину пастку поблизу місця активності ос.

Суміш варення з цукром і водою має приваблювати ос через горлечко, а конструкція пастки має утримувати ос усередині, доки вони не приземляться на поверхню води. Вода всередині пастки буде мильною, тому вибратися оси не зможуть.