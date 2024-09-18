От выращивания растений до создания ловушек: как отпугнуть ос домашними средствами

Назойливые осы не исчезают сразу с наступлением осени, особенно, если на улице еще тепло. Однако держать ос подальше от вашего дома и открытых участков можно с помощью нескольких простых домашних средств.
РБК-Украина (проект Styler) собрали народные способы, которые могут помочь избавиться от незваных ос.
Осы обладают хорошим обонянием, с помощью которого они находят источники пищи - именно поэтому они почти сразу прилетают на пикники. Но эта черта также может быть использована против них.
Существуют определенные травы и растения, которые отпугивают ос своим разным ароматом, например, лимонник, мята, чабрец, эвкалипт, полынь, лавровые листья, цитронелла и гвоздика.
Будут держаться подальше осы и от бархатцев и герани. Эти растения можно выращивать в горшках, в саду, или даже расставить в вазах у окон.
Кроме использования натуральных растений, вы можете использовать смеси эфирных масел для отпугивания ос. Смешайте эфирные масла гвоздики, лемонграса и герани, разбавьте их водой и взболтайте перед применением.
Осы не любят ароматов некоторых растений (иллюстративное фото: Freepik)
Этот метод нужно регулярно повторять, но его можно использовать для обработки участков, где осы чаще всего строят гнезда.
Для того чтобы создать эффективный домашний спрей от ос, понадобятся:
Наполните пустой распылитель обычной водой, добавьте 10 -20 капель каждого эфирного масла (лимонника, мяты и герани) на литр воды и несколько капель мыла для посуды. Взболтайте спрей перед нанесением на предыдущие места гнездования ос.
Согласно исследованиям, уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, смешанная с водой, является эффективным раствором, приманивающим ос и других вредителей.
Просто смешайте яблочный уксус, сахар и воду в миске. Тщательно перемешайте и оставьте раствор в бутылке у гнезда.
Возьмите 2-литровую бутылку и с помощью ножниц или бритвы разрежьте бутылку там, где она начинает сужаться. Наполните нижнюю половину 2-литровой бутылки водой, сахаром и хозяйским мылом и тщательно перемешайте.
Уровень жидкости в нижней половине бутылки должен быть ниже, чем до горлышка бутылки. Открутите крышку бутылки и намажьте горлышко вареньем.
Переверните верхнюю половину бутылки так, чтобы она свисала с отверстия в нижней половине и скрепите обе части скотчем, чтобы они были надежно закреплены. Поставьте осиную ловушку вблизи места активности ос.
Смесь варенья с сахаром и водой должна привлекать ос через горлышко, а конструкция ловушки должна удерживать ос внутри, пока они не приземлятся на поверхность воды. Вода внутри ловушки будет мыльной, поэтому выбраться осы не смогут.
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При написании материала использовались следующие источники: Eco Guard Pest Management, Good Housekeeping.